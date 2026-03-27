2026. március 27. péntek Hajnalka
A Nemzeti Választási Iroda munkatársai a külföldről érkezett levélszavazatok azonosító nyilatkozatait dolgozzák fel az iroda budapesti központjában 2018. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Az átvehető levélcsomagban benne van a pártlistás szavazólap, az azonosító nyilatkozat, a szükséges borítékok, valamint a tájékoztató. Az összeállítás pár kivételtől eltekintve csak egy bizonyos idősávban vehető át.

2026. március 28-tól lehetséges a levélben szavazásra jogosult választópolgárok számára a szavazási levélcsomagok személyes átvétele. Azok a választópolgárok, akik postai úton nem kapták meg levélcsomagjukat, 2026. április 5-től személyesen kérhetik annak pótlását bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában – írja közleményében a Nemzeti Választási Iroda.

A levélben szavazásra jogosult választópolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel a központi névjegyzékbe történő felvételüket követően kapják meg levélcsomagjukat postai úton, vagy választásuk szerint személyesen vehetik át azt egy megjelölt külképviseleten vagy magyarországi településen. A szavazási levélcsomag személyes átvétele 2026. március 28. és 2026. április 12. között lehetséges, azaz a szavazást megelőző 15. naptól kezdődően egészen a szavazás lezárultáig.

Az NVI felhívja a jogosultak figyelmét, hogy a levélcsomagok személyes átvételére és 2026. március 28. és április 11. között munkanapokon 9:00-tól 16:00-ig van lehetőség.

Ettől eltérően a beregszászi, csíkszeredai, kolozsvári, szabadkai és az ungvári külképviseleti választási irodák tartanak nyitva a fenti célból: 2026. március 28. és április 10. között mindennap helyi idő szerint 7:00-től 21:00-ig, 2026. április 11-én 7:00-től 22:00-ig, továbbá április 12-én 6:00 és 19:00 között.

A levélcsomag tartalmazza a pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szükséges borítékokat és tájékoztatót. A szavazás során a választópolgár kitölti a szavazólapot, azt lezárt belső borítékba helyezi, majd az azonosító nyilatkozattal együtt egy válaszborítékban juttatja vissza. Az azonosító nyilatkozat pontos, magyar okmányok szerinti kitöltése és aláírása elengedhetetlen, ennek hiányában a szavazat érvénytelen. A válaszboríték személyesen leadható külképviseleteken vagy Magyarországon a kijelölt választási irodákban, illetve postai úton – a csomagban található boríték használatával térítésmentesen – visszaküldhető.

További információk az NVI honlapján érhetők el.

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek” – fogalmazott.
 

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

