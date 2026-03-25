A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának esztergomi állomásán, a Mindszenty hercegprímás téren 2026. március 25-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA

Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Infostart

Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.

Orbán Viktor először Erős Gábort biztatta, majd azzal folytatta, hogy Esztergom díszpolgára, ezért a látogatást megtiszteltetésnek nevezte. Úgy véli, minden városban többen vannak a kormánypárti szimpatizánsok – számolt be az Index helyszíni tudósítója.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Ukrajna, Brüsszel és a Tisza Párt is fenyegeti a kormányt.

Ismét megszólította a Tisza-szavazókat és azt mondta örül, hogy ők is eljöttek.

A gazdaság gyengélkedését a háborúval magyarázta, és azt állította, hogy emiatt nem lehet fejlődést elérni. Ugyanakkor azt is mondta, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely fel tudta emelni a minimálbért. Folytatásként további intézkedéseket sorolt fel, majd a foglalkoztatottsági adatokat említette, avagy 4,7 millió munkavállalót említett, és az átlagbért egymillió forintra vinné fel. Elmondása szerint egy dologban mindenki egyetért:

„Van gyerek van jövő, nincs gyerek, nincs jövő.”

Célként nevezte meg egy családközpontú országot, és azt ígérte, hogy ha újra választják a Fidesz-KDNP-t, akkor folytatják a családtámogatást. A Tisza Párt szimpatizánsainak azt üzente, hogy Magyarország aranytartaléka és nemzeti vagyona megnövekedett.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország rengeteg ukrán menekültet fogadott be, ukrán anyanyelvű iskolákat nyitottak a gyermekeknek, viszont a magyar iskolákat bezárják Kárpátalján. Szerinte a háború egyre közelebb van Magyarországhoz, ezért a harcokból történő kimaradáshoz nemzeti egység kell és újra kell választani az ország jelenlegi vezetését. Majd bejelentette:

„Vállalom, hogy kívül tartom Magyarországot a háborúból.”

Azzal vádolta az ukrán titkosszolgálatokat, hogy beavatkozni Magyarország ügyeibe, mert érzik a választások tétjét, ami a háború vagy a béke.

Terrorállamnak nevezte Ukrajnát, és azt mondta: Kijev addig nem kap gázt, amíg nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket.

Azt hangoztatta, hogy a Fidesz-KDNP meg fogja nyerni a választást, olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni. Közölte: régóta van a politikában, ismeri a saját népét és a saját híveit, a polgári-nemzeti keresztény értékrendű embereket.

„A mi fajtánk olyan, hogy az adót az utolsó pillanatban fizeti be (...) És ez van a választáskor is"

Úgy folytatta: „mesélhetnek" neki a tiszások, és jöhetnek felmérésekkel, de a kormányoldal támogatói előjöttek, és egyre többen vannak a választás közeledtével.

„A végén mindenki előjön, mindenki kiáll, mindenki megjelenik, és meg fogjuk nyerni ezt a választást olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni. Mert mindenhol, ahol járok, látom, hogy mi vagyunk többen" - jelentette ki.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

A forint jelentősen erősödött eddig a nap folyamán, az euró a 387-es, a dollár a 334-es szintet közelíti. A kereskedésre továbbra is hat a nemzetközi környezet, azonban a hazai fizetőeszköz felértékelődése kiemelkedő a térségben is, ezért magyarspecifikus okot is találhatunk a háttérben.

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

2026. március 25. 19:59
Online hirdetésekkel és 17 bankszámlával verte át a gyanútlanokat
2026. március 25. 18:50
Oktatási intézmények százaiba rögvest bevezetik a mesterséges intelligenciát
