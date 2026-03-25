Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Orbán Viktor először Erős Gábort biztatta, majd azzal folytatta, hogy Esztergom díszpolgára, ezért a látogatást megtiszteltetésnek nevezte. Úgy véli, minden városban többen vannak a kormánypárti szimpatizánsok – számolt be az Index helyszíni tudósítója.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Ukrajna, Brüsszel és a Tisza Párt is fenyegeti a kormányt.

Ismét megszólította a Tisza-szavazókat és azt mondta örül, hogy ők is eljöttek.

A gazdaság gyengélkedését a háborúval magyarázta, és azt állította, hogy emiatt nem lehet fejlődést elérni. Ugyanakkor azt is mondta, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely fel tudta emelni a minimálbért. Folytatásként további intézkedéseket sorolt fel, majd a foglalkoztatottsági adatokat említette, avagy 4,7 millió munkavállalót említett, és az átlagbért egymillió forintra vinné fel. Elmondása szerint egy dologban mindenki egyetért:

„Van gyerek van jövő, nincs gyerek, nincs jövő.”

Célként nevezte meg egy családközpontú országot, és azt ígérte, hogy ha újra választják a Fidesz-KDNP-t, akkor folytatják a családtámogatást. A Tisza Párt szimpatizánsainak azt üzente, hogy Magyarország aranytartaléka és nemzeti vagyona megnövekedett.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország rengeteg ukrán menekültet fogadott be, ukrán anyanyelvű iskolákat nyitottak a gyermekeknek, viszont a magyar iskolákat bezárják Kárpátalján. Szerinte a háború egyre közelebb van Magyarországhoz, ezért a harcokból történő kimaradáshoz nemzeti egység kell és újra kell választani az ország jelenlegi vezetését. Majd bejelentette:

„Vállalom, hogy kívül tartom Magyarországot a háborúból.”

Azzal vádolta az ukrán titkosszolgálatokat, hogy beavatkozni Magyarország ügyeibe, mert érzik a választások tétjét, ami a háború vagy a béke.

Terrorállamnak nevezte Ukrajnát, és azt mondta: Kijev addig nem kap gázt, amíg nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket.

Azt hangoztatta, hogy a Fidesz-KDNP meg fogja nyerni a választást, olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni. Közölte: régóta van a politikában, ismeri a saját népét és a saját híveit, a polgári-nemzeti keresztény értékrendű embereket.

„A mi fajtánk olyan, hogy az adót az utolsó pillanatban fizeti be (...) És ez van a választáskor is"

Úgy folytatta: „mesélhetnek" neki a tiszások, és jöhetnek felmérésekkel, de a kormányoldal támogatói előjöttek, és egyre többen vannak a választás közeledtével.

„A végén mindenki előjön, mindenki kiáll, mindenki megjelenik, és meg fogjuk nyerni ezt a választást olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni. Mert mindenhol, ahol járok, látom, hogy mi vagyunk többen" - jelentette ki.