2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Facebook/Nagy Dávid MKKP

Komolyra fordítja a hajrát a Kutyapárt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Komoly témákkal kanyarodik rá a kampányfinisre a viccpárt: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt eseményeiről az InfoRádió készített összeállítást.

A viccpártként megalakult, mára önmagát „cselekvő pártként” definiáló Magyar Kétfarkú Kutya Párt igyekszik komoly témákkal előjönni a választási kampányban.

Nagy Dávid listavezető például legutóbb arról beszélt, hogy ők milyen drogpolitikát szeretnének.

„Ma nem a rendőrség jött hozzánk, hanem mi jöttünk a rendőrséghez, merthogy azt szeretnénk megtudni, hogy egyrészt hány ember ül börtönben kábítószerfogyasztás miatt ma Magyarországon. Ez egy fontos tényadat, amiről sajnos nem talál az ember fent az interneten semmilyen információt. Mi ezeknek az embereknek amnesztiát hirdetnénk a választást követően. Másik kérdésünkben pedig azt szeretnénk megtudni, hogy amióta bevezették az »igen gerinces spiclitörvényt«, illetve bulihelybezárós törvényt, azóta hány ember ellen szüntették meg az eljárást, hány ember van, aki hajlandó volt köpni azért, hogy szabad legyen. Ahogy ez az elmúlt napokban megerősítést nyert, a rendőrségnek lenne itthon még dolga ezen kívül, lenne azon kívül dolguk, hogy kábítószer-fogyasztókat csuknak börtönbe, vagy éppen bulihelyeket záratnak be. Mi a Kutyapártnál az okos drogpolitikában hiszünk, nem a tiltásban, hanem az ártalomcsökkentésben és a megelőzésben.”

Természetesen az MKKP nem tagadja, vicces is akar maradni. Ennek bizonyítéka az a videó, amelyben országjáró kampányjárművük, az úgynevezett „hiánypótló busz” játékait mutatja be az egyik, ahogyan ők hívják, „passzivistájuk”.

„Fellépünk a buszra, rögtön egy vehemens aktivitással lehet kezdeni, ami a rendszer megdöntése: Jengáról Jengára. Az a kísérlet tárgya, hogy mennyi mindent kell kivenni belőle ahhoz, hogy tényleg megdőljön ez a rendszer. Itt látom hátul a »választási osztogatást«, például ez is kijön, és ha megfigyeljük, akkor egyedül Kövér László tartja már csak a rendszert. A brüsszelezés, Kövér László és a pártfinanszírozás egymással támogatja a rendszert. Nem tudom, az orosz gázt még ki tudjuk szedni belőle.”

Visszatérve a Kutyapárt komoly témáihoz: az MKKP legutóbb azt tette közzé, hogy a parlamentbe jutásuk esetén felszámolnák az iskolai szegregációt, mégpedig úgy, hogy megszüntetnék az egyházi és az állami iskolák közötti finanszírozási különbséget, köteleznék az intézményeket a hátrányos helyzetű gyerekek befogadására és plusz pénzt adnának a leszakadó térségekben munkát vállaló pedagógusoknak.

magyar kétfarkú kutya párt

nagy dávid

választás 2026

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Hátborzongató üzletet kötöttek egy magyar kórházban: milliókat kaszált a halottakon két kapzsi dolgozó

Hátborzongató üzletet kötöttek egy magyar kórházban: milliókat kaszált a halottakon két kapzsi dolgozó

Kenőpénzért cserébe, soron kívül végezte el a boncolásokat két Pest vármegyei boncmester. Az illegális üzlettel mintegy 5,5 millió forintot zsebeltek be.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

