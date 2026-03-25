Mérgező gáz árasztotta el a kollégiumot Heves vármegyében

Kifejtették: a folyosói szén-monoxid-érzékelő bejelzett a Kastélykerti utcában lévő kollégiumban. Az épületet tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, ők egy másik épületrészbe mentek át, rosszullétre nem panaszkodtak.

A hatvani hivatásos tűzoltók méréseinek adatai szerint már a lépcsőházban magas volt a szén-monoxid koncentrációja, az érték a kazánház felé haladva egyre emelkedett. Kiderült, hogy a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény szétcsúszott, ez okozta a problémát. A kazán leállításakor rögtön csökkenni kezdett a mérgező gáz koncentrációja – írták.