A földön hevert egymillió forint, ám az azt megtaláló fiatalok váratlan lépést tettek

Kecskeméten, az egyik McDonald's étterem parkolójában kedden egy fiatal társaság példamutató becsületességről tett tanúbizonyságot – írja a baon.hu.

A megyei lap egyik olvasója számolt be a meghökkentő esetről: egy úriember az autóba való beszállás közben elejthetett egy jelentős összegű pénzköteget, a földön hagyva mintegy egymillió forintot. A parkolóban tartózkodó fiatalok észrevették a pénzt, ám nem tartották meg.

A társaság a teljes összeget hiánytalanul leadta az étterem műszakvezetőjének, aki ezt követően intézkedett az ügyben. A beszámoló szerint sikerült beazonosítani a pénz tulajdonosát, így az elvesztett összeg visszakerülhetett hozzá.

Az olvasó külön kiemelte a műszakvezető hozzáállását is, aki segítőkészen és lelkiismeretesen járt el az eset során.