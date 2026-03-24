Új elgondolások mentén és szereplőkkel, üzenetekkel folytatódik a Tisza-kampány

Magyarország sikeres lehetne, de rosszul vezetik; Kapitány István erről szokott beszélni a Tisza fórumain.

Az ellenzéki párt gazdaságfejlesztési-energetikai szakértője, a Tisza országos listájának 5. jelöltje a kormány gazdaságpolitikáját bírálja: „Az elmúlt négy évben az ország gazdasága fél százalékkal kisebb lett, mint 2022-ben volt. 2022-ben 25 százalékkal ruháztak be többet Magyarországon, mint 2026-ban. Az ipari termelés az elmúlt három évben csökkent.”

A Tisza Párt új kampányüzenete abból a válaszból született meg, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón adott a 444 kérdésére: Donald Trump kérte-e, hogy Magyarország is segítsen a Hormuzi-szoros felszabadításában? Segítenénk neki, hogy ha kérné?” „Ha ezt kérné, akkor megfontolnánk” – hangzott el.

Magyar Péterék erre építették fel a Fidesz évvel azonos háborúellenes üzenetüket, amelyet a női politikusaik között Orbán Anita, a Tisza külpolitikai szakértője, a párt országos listájának 6. jelöltje a magyar édesanyák nevében egy külön videóban is közzétett.

„Nem akarunk háborút. Orbán Viktor minisztere beismerte, hogy Trump elnök kérésére magyar katonákat küldenének az iráni háborúba. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezzel az Orbán-kormány Magyarország és a magyarok biztonságát kockáztatná. Mi, magyarok sokfélék vagyunk, de egy dolog összeköt minket: békét akarunk. Április 12-e erről szól. Kérjük, válaszd a békét, szavazz a Tiszára a gyermekeinkért, a jövőnkért, Magyarország békéjéért és biztonságáért.”

Orbán Anita és Kapitány István külföldön is kampányol. Legutóbb Angliába látogattak el. A Tisza Párt ugyanis a külföldön élő magyarok szavazatainak megszerzése érdekében elindította a szavazzhaza.hu oldalt. Azt ígérik, hogy a Tisza-kormány egy sikeres, élhető, nyugati orientációjú, európai életszínvonalú országot fog építeni, ahová érdemes lesz hazatérni.