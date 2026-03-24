Résztvevõk a Tisza Párt országjárásának nyíregyházi állomásán a Búza téren 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Új elgondolások mentén és szereplőkkel, üzenetekkel folytatódik a Tisza-kampány

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Tisza Párt itthon új kampányüzenetet, külföldön pedig új célcsoportot talált.

Magyarország sikeres lehetne, de rosszul vezetik; Kapitány István erről szokott beszélni a Tisza fórumain.

Az ellenzéki párt gazdaságfejlesztési-energetikai szakértője, a Tisza országos listájának 5. jelöltje a kormány gazdaságpolitikáját bírálja: „Az elmúlt négy évben az ország gazdasága fél százalékkal kisebb lett, mint 2022-ben volt. 2022-ben 25 százalékkal ruháztak be többet Magyarországon, mint 2026-ban. Az ipari termelés az elmúlt három évben csökkent.”

A Tisza Párt új kampányüzenete abból a válaszból született meg, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón adott a 444 kérdésére: Donald Trump kérte-e, hogy Magyarország is segítsen a Hormuzi-szoros felszabadításában? Segítenénk neki, hogy ha kérné?” „Ha ezt kérné, akkor megfontolnánk” – hangzott el.

Magyar Péterék erre építették fel a Fidesz évvel azonos háborúellenes üzenetüket, amelyet a női politikusaik között Orbán Anita, a Tisza külpolitikai szakértője, a párt országos listájának 6. jelöltje a magyar édesanyák nevében egy külön videóban is közzétett.

„Nem akarunk háborút. Orbán Viktor minisztere beismerte, hogy Trump elnök kérésére magyar katonákat küldenének az iráni háborúba. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezzel az Orbán-kormány Magyarország és a magyarok biztonságát kockáztatná. Mi, magyarok sokfélék vagyunk, de egy dolog összeköt minket: békét akarunk. Április 12-e erről szól. Kérjük, válaszd a békét, szavazz a Tiszára a gyermekeinkért, a jövőnkért, Magyarország békéjéért és biztonságáért.”

Orbán Anita és Kapitány István külföldön is kampányol. Legutóbb Angliába látogattak el. A Tisza Párt ugyanis a külföldön élő magyarok szavazatainak megszerzése érdekében elindította a szavazzhaza.hu oldalt. Azt ígérik, hogy a Tisza-kormány egy sikeres, élhető, nyugati orientációjú, európai életszínvonalú országot fog építeni, ahová érdemes lesz hazatérni.

Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, de a legnagyobb hajrá még csak most kezdődik – mondta az InfoRádióban a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Besnyő Márton hozzátette: arra számítanak, hogy idén újabb 400-450 ezer ügyfél válthat, és tízből nyolcan csökkenthetik a díjaikat.
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Folytatódtak a támadások Irán és Libanon ellen, miközben Irán is folytatta csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Magyarok tömegei csaptak le az állami ingyenmilliókra: gyorsan kell lépnie annak, aki felújítaná a házát

Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100 a barrel

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

2026. március 24. 11:59
Marine Le Pen a Maximában: itt a nemzetek visszatérésének hajnala, most Orbán Viktorhoz hasonló vezetőkre van szükség
2026. március 24. 11:37
Így alakul most a Fidesz-kampány
