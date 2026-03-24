Így alakul most a Fidesz-kampány

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter most már a lehallgatási botrányról is beszél a választási fórumain.

„Látják, már külföldi titkosszolgálatok magyar újságíró segítségével hallgatják le a magyar külügyminisztert. Óriási újdonságként festik fel a falra, hogy a magyar külügyminiszter szokott nem uniós külügyminiszterekkel is beszélni. Az a helyzet: a külpolitika erről szól. Lehet, hogy durva, amit mondok, de a diplomácia arról szól, hogy beszélni szoktunk más országok vezetőivel.”

A kormánypárti kampány másik kulcsembere, Lázár János építési és közlekedési miniszter mindenhol arról beszél, hogy Magyarország biztonságát csak a Fidesz tudja megvédeni, de biztonság alatt már nemcsak azt érti, hogy nem sodródunk bele az orosz-ukrán háborúba.

„Ha mi vagyunk, ha a Fidesz van, ha Orbán Viktor van, akkor velünk van 11 százalékos minimálbéremelés, Magyar Péterrel nem lesz. Ha mi vagyunk, van 13. és 14. havi nyugdíj, Magyar Péterrel biztos nem lesz. Ha mi vagyunk, olcsó lesz a gáz, ha Magyar Péter lesz, drága lesz. Ha mi vagyunk, alacsony lesz a rezsi, ha Magyar Péter lesz, ez mind nem lesz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, és szavazz a Fideszre!”

Egy másik miniszter, a területfejlesztésért és a közigazgatásért felelős Navracsics Tibor a fősodortól teljesen eltérő kampányt visz, aminek az a magyarázata, hogy ő egyéni jelöltként indul el a választáson Tapolcán és Ajkán. Amikor a Tisza Pártról beszél, akkor is egy másik nézőpontból kritizálja a kormányoldal legnagyobb kihívóját.

„Az '50-es években az úgynevezett klerikális reakció nem kapott olyan gyalázkodó megjegyzéseket, mint az a képviselőjelölt, aki el mer indulni a Tiszán kívül másik párt színeiben, és mer a Tiszával szemben kritikát megfogalmazni. Ez valami elképesztő. A Tisza egyértelmű célja, hogy ledarálja az összes ellenzéki pártot, sőt én most már úgy látom, hogy valójában a Tisza sokkal inkább a többi ellenzéki párt ellen van, mint a Fidesz ellen, amivel megalapozza a DK-nak azt az állítását, hogy valójában a Tisza nem más, mint a Fidesz egyik fiókintézménye. Ezt majd ők eldöntik egymás közt. Csak arra akarok célozni, hogy elképesztőnek tartom, hogy kevesebb, mint három héttel a választások előtt a Tisza az energiáinak jelentős részét arra fordítja, hogy a többi ellenzéki pártot darálja le, és egyedül maradjon az ellenzéki térfélen – vesztesként.”

Összességében a Fidesz kampánya most arról szól, hogy a tiszások ugyan hangosabbak, de a kormánypárt mögött áll a csendes többség.