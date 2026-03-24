2026. március 24. kedd Gábor, Karina
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Gadics Gigi és Curtis (Széki Attila) énekel Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának dunaújvárosi állomásán, a Dózsa György téren 2026. március 18-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Így alakul most a Fidesz-kampány

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A csendes többség üzenetét állítják szembe a fideszesek a kampány utolsó szakaszában a Tisza Párt egyre hangosabb kommunikációjával.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter most már a lehallgatási botrányról is beszél a választási fórumain.

„Látják, már külföldi titkosszolgálatok magyar újságíró segítségével hallgatják le a magyar külügyminisztert. Óriási újdonságként festik fel a falra, hogy a magyar külügyminiszter szokott nem uniós külügyminiszterekkel is beszélni. Az a helyzet: a külpolitika erről szól. Lehet, hogy durva, amit mondok, de a diplomácia arról szól, hogy beszélni szoktunk más országok vezetőivel.”

A kormánypárti kampány másik kulcsembere, Lázár János építési és közlekedési miniszter mindenhol arról beszél, hogy Magyarország biztonságát csak a Fidesz tudja megvédeni, de biztonság alatt már nemcsak azt érti, hogy nem sodródunk bele az orosz-ukrán háborúba.

„Ha mi vagyunk, ha a Fidesz van, ha Orbán Viktor van, akkor velünk van 11 százalékos minimálbéremelés, Magyar Péterrel nem lesz. Ha mi vagyunk, van 13. és 14. havi nyugdíj, Magyar Péterrel biztos nem lesz. Ha mi vagyunk, olcsó lesz a gáz, ha Magyar Péter lesz, drága lesz. Ha mi vagyunk, alacsony lesz a rezsi, ha Magyar Péter lesz, ez mind nem lesz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, és szavazz a Fideszre!”

Egy másik miniszter, a területfejlesztésért és a közigazgatásért felelős Navracsics Tibor a fősodortól teljesen eltérő kampányt visz, aminek az a magyarázata, hogy ő egyéni jelöltként indul el a választáson Tapolcán és Ajkán. Amikor a Tisza Pártról beszél, akkor is egy másik nézőpontból kritizálja a kormányoldal legnagyobb kihívóját.

„Az '50-es években az úgynevezett klerikális reakció nem kapott olyan gyalázkodó megjegyzéseket, mint az a képviselőjelölt, aki el mer indulni a Tiszán kívül másik párt színeiben, és mer a Tiszával szemben kritikát megfogalmazni. Ez valami elképesztő. A Tisza egyértelmű célja, hogy ledarálja az összes ellenzéki pártot, sőt én most már úgy látom, hogy valójában a Tisza sokkal inkább a többi ellenzéki párt ellen van, mint a Fidesz ellen, amivel megalapozza a DK-nak azt az állítását, hogy valójában a Tisza nem más, mint a Fidesz egyik fiókintézménye. Ezt majd ők eldöntik egymás közt. Csak arra akarok célozni, hogy elképesztőnek tartom, hogy kevesebb, mint három héttel a választások előtt a Tisza az energiáinak jelentős részét arra fordítja, hogy a többi ellenzéki pártot darálja le, és egyedül maradjon az ellenzéki térfélen – vesztesként.”

Összességében a Fidesz kampánya most arról szól, hogy a tiszások ugyan hangosabbak, de a kormánypárt mögött áll a csendes többség.

Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, de a legnagyobb hajrá még csak most kezdődik – mondta az InfoRádióban a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Besnyő Márton hozzátette: arra számítanak, hogy idén újabb 400-450 ezer ügyfél válthat, és tízből nyolcan csökkenthetik a díjaikat.
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Trump szerint közel a megállapodás, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Folytatódtak a támadások Irán és Libanon ellen, miközben Irán is folytatta csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Magyarok tömegei csaptak le az állami ingyenmilliókra: gyorsan kell lépnie annak, aki felújítaná a házát

Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100 a barrel

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

2026. március 24. 11:59
Marine Le Pen a Maximában: itt a nemzetek visszatérésének hajnala, most Orbán Viktorhoz hasonló vezetőkre van szükség
2026. március 24. 11:48
Új elgondolások mentén és szereplőkkel, üzenetekkel folytatódik a Tisza-kampány
