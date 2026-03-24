ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.24
usd:
335.8
bux:
122647.44
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fotó:Fortepan/FŐFOTÓ
Nyitókép: :Fortepan/FŐFOTÓ

Nagy visszatérővel erősítenek a Balatonon

Infostart

A Balaton egykori zászlóshajója sikeresen teljesítette a legfontosabb műszaki vizsgát Komáromban, így a festés és a gépészeti javítások után a BAHART kötelékében térhet vissza menetrendi hajóként.

A komáromi hajógyár szakemberei sikeresen elvégezték a Beloiannisz testének tömörségi próbáját. Kiderült, hogy a hajótest szerkezetileg ép és tökéletesen vízzáró. A festés után már idén tavasszal vízre bocsáthatják, és Budapestre vontatják, ahol a belső terek korhű restaurálása és a gépészeti finomhangolás zajlik majd. A BAHART-tal kötött együttműködésnek köszönhetően a Beloiannisz menetrend szerinti járatként térhet vissz a Balatonra – írja a Sonline.

A hajót 1952-ben a Balatonfüredi Hajógyárban építették és 650 fő befogadására is alkalmas volt Az akkori flotta legnagyobb és legmodernebb egységét 450 lóerős Láng-motorral szerelték fel és évtizedekig volt a Balaton meghatározó látványossága. A Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalon közlekedett, de esti zenés sétahajóként is bevetették.

A Beloiannisz 2003-ig volt a Balaton zászlóshajója, ekkor azonban a fenéklemezek elöregedése miatt biztonsági okokból leállították, és a siófoki kikötő egyik öblébe vontatták. Bár 2006-ban védett műszaki emlékké nyilvánították, a tervezett múzeumi vagy éttermi sors elkerülte, állapota pedig rohamosan romlani kezdett.

2013-ban visszavonták a védettségét, ezrét a hajó sorsa veszélybe került. Levontatták a Dunára, megjárta az újpesti hajójavítót és a neszmélyi hajóskanzent is, még a felső fedélzetét is lebontották. 2021-ben magánszemélyek megvásárolták a hajót, és létrehozták a Beloiannisz Hajóért Alapítványt és megkezdték a felújítását a komáromi hajógyárban, ahol elkészült a hajótest.

Kezdőlap    Belföld    Nagy visszatérővel erősítenek a Balatonon

komárom

bahart

beloiannisz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat

Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat

Az Apple bejelentette, hogy idén június 8. és 12. között rendezi meg éves fejlesztői világkonferenciáját (WWDC). A vállalat ezen az eseményen várhatóan bemutatja régóta várt mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és az iOS 27 operációs rendszert - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: ezekben az esetekben kerül pénzbe a lejárt igazolvány cseréje

Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: ezekben az esetekben kerül pénzbe a lejárt igazolvány cseréje

Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: Mikor ingyenes a csere és mikor kell fizetni? Ügyintézés, online pótlás és a lejárt okmány megújításának feltételei egy helyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

Iran’s parliament speaker says reports of talks are "fake news", as the White House downplays “speculation about meetings” in a “fluid situation”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 04:00
Itt a bizonyíték, végleg megtelepedett nálunk ez a veszélyes vérszívó
2026. március 23. 22:41
Külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Pétert – a nap hírei
×
×