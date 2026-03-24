Nagy visszatérővel erősítenek a Balatonon

A komáromi hajógyár szakemberei sikeresen elvégezték a Beloiannisz testének tömörségi próbáját. Kiderült, hogy a hajótest szerkezetileg ép és tökéletesen vízzáró. A festés után már idén tavasszal vízre bocsáthatják, és Budapestre vontatják, ahol a belső terek korhű restaurálása és a gépészeti finomhangolás zajlik majd. A BAHART-tal kötött együttműködésnek köszönhetően a Beloiannisz menetrend szerinti járatként térhet vissz a Balatonra – írja a Sonline.

A hajót 1952-ben a Balatonfüredi Hajógyárban építették és 650 fő befogadására is alkalmas volt Az akkori flotta legnagyobb és legmodernebb egységét 450 lóerős Láng-motorral szerelték fel és évtizedekig volt a Balaton meghatározó látványossága. A Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalon közlekedett, de esti zenés sétahajóként is bevetették.

A Beloiannisz 2003-ig volt a Balaton zászlóshajója, ekkor azonban a fenéklemezek elöregedése miatt biztonsági okokból leállították, és a siófoki kikötő egyik öblébe vontatták. Bár 2006-ban védett műszaki emlékké nyilvánították, a tervezett múzeumi vagy éttermi sors elkerülte, állapota pedig rohamosan romlani kezdett.

2013-ban visszavonták a védettségét, ezrét a hajó sorsa veszélybe került. Levontatták a Dunára, megjárta az újpesti hajójavítót és a neszmélyi hajóskanzent is, még a felső fedélzetét is lebontották. 2021-ben magánszemélyek megvásárolták a hajót, és létrehozták a Beloiannisz Hajóért Alapítványt és megkezdték a felújítását a komáromi hajógyárban, ahol elkészült a hajótest.