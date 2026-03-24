2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Lakás- és házbiztosítás: nincs már sok idő, de egy vagyont spórolhatunk a gyors váltással

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, de a legnagyobb hajrá még csak most kezdődik – mondta az InfoRádióban a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Besnyő Márton hozzátette: arra számítanak, hogy idén újabb 400-450 ezer ügyfél válthat, és tízből nyolcan csökkenthetik a díjaikat.

Nagyjából 10 százalékkal többen keresnek és hasonlítanak össze jelenleg lakásbiztosítást, mint egy évvel korábban.

Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője arra számít, hogy az idei évben is nagyságrendileg 400-450 ezer lakásbiztosítás, illetve társasházi biztosítás újulhat meg a lakásbiztosítási kampány alatt.

„Mind árversenyben, mind szolgáltatásfejlődésben jelentős pozitív változásokat látunk a lakásbiztosítási kampányban; azok,

akik eddig nem váltottak az elmúlt két évben a kampányban, nagyságrendileg 20-25 ezer forint megtakarítást tudnak elérni éves szinten, vagy akár le is fejleszthetik meglévő biztosítási díjaikat, miközben a szolgáltatás jelentősen bővül,

de azok is érhetnek el megtakarítást, vagy akár szolgáltatási javulást, akik a tavalyi évben vagy tavalyelőtt éltek a lakásbiztosítási kampány adta lehetőséggel” – figyelmeztetett Besnyő Márton.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a lakásbiztosítások éves díja átlagosan 64 500 forint, ehhez képest azok, akik most nem mulasztják el ezt a lehetőséget és váltanak a lakásbiztosítási kampányban március 31-ig, az átlagdíjuk 37 ezer forint körül alakul.

A társasházak esetén ez a díj alacsonyabb, a kisebb négyzetméternek köszönhetően (21 ezer forintos éves díj), míg családi házak esetén 42-43 ezer forintos díjakat látni.

„Azt látjuk, hogy a meglévő 3,3 millió lakásbiztosítással rendelkező ügyfél körülbelül a fele fogja megújítani a lakásbiztosítását a kampányok első három évében, tehát körülbelül 1,5-1,8 millió ügyfél. Azok, akik váltanak, 10-ből 8 ügyfél jelentős megtakarítást tud elérni, míg a maradék 20 százalék jelentős mértékben tudja bővíteni a meglévő lakás biztosítása szolgáltatási tartalmát” – folytatta.

Néhány fontos perc

Akik megújítják a biztosításukat, az úgynevezett újjáépítési értékük is 20-25 százalékkal az MNB által közölt átlag fölé kerül, tehát sokkal magasabb minőségű szolgáltatást választanak, illetve azok, akik 10-15 éve nem újították meg a biztosításukat, rendkívül sok új, hasznos szolgáltatásra tehetnek szert a biztosítás váltása közben. Például:

  • felelősségbiztosítás
  • vízkár
  • csőtörés.

„Ezek a régi, elavult biztosításokból sok esetben hiányoznak, de ma már szinte minden lakásbiztosítási termékben megtalálhatóak, illetve az online összehasonlításnak köszönhetően arra is lehetőségük van az ügyfeleknek, hogy személyre szabhatóvá tegyék a meglévő biztosításaikat, így akár napelemre, medencére, illetve további hasznos kiegészítőkre is lehet biztosítást kötni” – hívta fel a figyelmet Besnyő Márton.

Kiemelte még, hogy

maga az összehasonlítás és a szerződés megkötése rendkívül egyszerű, néhány percet vesz mindössze igénybe.

„A megkötés folyamatának része egyébként a régi szerződés felmondása is, az új szerződés megkötése, és arra is van lehetőség, hogy ha valaki lakáshitel mellé kötötte a biztosítását, a banki hiteladatokat is rögzítse a kötési folyamat során, így a bank is értesül, hogy létrejött az új lakásbiztosítás” – mondta még Besnyő Márton.

Nincs már sok idő, de pár perc elég egy vagyont spórolni
Lakás- és házbiztosítás

Nincs már sok idő, de pár perc elég egy vagyont spórolni
Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, de a legnagyobb hajrá még csak most kezdődik – mondta az InfoRádióban a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Besnyő Márton hozzátette: arra számítanak, hogy idén újabb 400-450 ezer ügyfél válthat, és tízből nyolcan csökkenthetik a díjaikat.
