ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.68
usd:
341.05
bux:
122107.32
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Half alive and half dead tree standing in the areas of landscape, The concept of climate has changed and Global warming
Nyitókép: chonticha wat/Getty Images

Sokáig nem hittük, hogy ebből nálunk is nagy gond lehet

Infostart / MTI

A magyar lakosság jelentős része valós és fenyegető problémaként érzékeli a vízhiányt – derül ki a víz világnapja alkalmából készített felmérésből, amit a Kärcher és az Europion közvéleménykutatók készítettek.

A válaszadók 61 százaléka súlyos, míg 15 százaléka kifejezetten nagyon súlyos problémának tartja a vízhiányt. A megkérdezettek többsége ezért a mindennapokban is igyekszik tudatosabban bánni a vízzel.

a vízkészletek kérdése világszerte egyre hangsúlyosabb téma. A klímaváltozás, a gyakoribb aszályos időszakok és a növekvő vízigény miatt sok térségben nő a vízhiány kockázata, és ez a jelenség Magyarországon is egyre érzékelhetőbb.

Az utóbbi évek száraz nyarai és az alacsony vízállások a hazai vízgazdálkodás sérülékenységére is ráirányították a figyelmet.

A kutatás alapján a vízfogyasztás csökkentésének leggyakoribb módja az olyan egyszerű, mindennapi gyakorlatokhoz kapcsolódik, mint a csap elzárása fogmosás közben (63 százalék), a kádfürdő helyett a zuhanyzás választása (54 százalék), valamint a csöpögő csapok gyors megjavítása (52 százalék). Az esővíz gyűjtése a válaszadók 27 százalékára jellemző, ami a községekben élők körében a legelterjedtebb (38 százalék), míg a fővárosban nyilvánvalóan jóval ritkább (15 százalék).

Vízfogyasztás Magyarországon (1990-2024). Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás, m3-ben.
Vízfogyasztás Magyarországon (1990-2024). Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás, m3-ben.

A kutatás 2026 márciusában készült 1325 válaszadó megkérdezésével

Kezdőlap    Belföld    Sokáig nem hittük, hogy ebből nálunk is nagy gond lehet

víz

vízgazdálkodás

vízhiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérre menő harc Magyarország szomszédjában: erre az eredményre ébredtek a sorsdöntő választás után

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ünneplünk húsvétkor? A húsvét keresztény hagyományai, népszokásai, eredete és története

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and Trump discuss need to reopen Strait of Hormuz as strikes continue in Middle East

EZT OLVASTA MÁR?
×
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba
×
×