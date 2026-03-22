ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
A békésszentandrási duzzasztó 2026. február 26-án. A helyszínen sajtótájékoztatót tartottak a Félhalmi-holtág tározási célú fejlesztésérõl.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

A víz ott marad, ahol szükség van rá – revitalizáció egy hazai kulcsterületen

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Egyensúlyát vesztette a Kőrös-vidéki vízgazdálkodás – fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese az InfoRádióban. A térségben a Félhalmi-holtágnak van meghatározó szerepe ökológiai- és mezőgazdasági, illetve vízkárelhárítási szempontból is, az elmúlt évtizedek beavatkozásai és folyamatai miatt viszont indokolttá vált a mielőbbi revitalizáció.

A Félhalmi-holtág Gyomaendrőd közelében a 19. század végén a Hármas-Körös átmetszésével keletkezett. A Békésszentandrási duzzasztóval együtt ez a Körös-vidék vízgazdálkodási rendszerének egyik legfontosabb eleme. Az Országos Vízügyi Igazgatóság főigazgató-helyettese szerint a Körös-vidék vízgazdálkodása egyensúlyát vesztette, ezért fontos a Félhalmi-holtág fejlesztése.

A szabályozással leválasztott Félhalmi-holtág egy nagyjából 9 kilométeres szakasz, a Sebes-Körös és a Kettős-Körös összefolyás alatt, a Hármas-Körös a bal partján, aminek a vízpótlását, vízmennyiségi kapacitásbővítését, valamint a vízminőségének helyreállítását fogják egy projekt keretében megvalósítani – közölte az InfoRádióban Gacsályi József, hangsúlyozva:

a Félhalmi-holtág revitalizációja nem öntözésfejlesztési projekt, hanem vízgazdálkodási fejlesztés,

ami összefüggésben van a „Vizet a tájba!” programmal, mely lényege, hogy „a vízkészletekkel térben, időben, ott és akkor gazdálkodjanak, ahogy rendelkezésre áll”. A tározókapacitás bővítésével a tiszai, illetve a kőrösi vízkészleteknek a betározására nyílik lehetőség, majd annak a továbbhasznosítására, nemcsak mezőgazdasági, de ökológiai szempontból is – magyarázta a szakember.

A tározóhoz tartozik egy körülbelül 40 négyzetkilométeres hatásterület, ahol a betározott többlet vízkészletet tudják elárasztásokkal-vízmegtartásokkal, de a legfontosabb elem, hogy a felszín alatti vízkészletek növelésével, vagy dúsításával hasznosítani – mondta.

A Félhalmi-holtágnak a térség komplex vízgazdálkodásában ökológiai, mezőgazdasági és vízkárelhárítási szempontból is meghatározó szerepe van. A vízvisszatartás fejlesztése mérsékelheti a klímaváltozás káros hatásait és csökkenti a vízzel kapcsolatos kockázatokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A víz ott marad, ahol szükség van rá – revitalizáció egy hazai kulcsterületen

vízgazdálkodás

országos vízügyi főigazgatóság

kőrös

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína két vállra fektette Európát a globális autóipari piacon

Átalakulóban vannak az erőviszonyok az autóipar globális piacán. A mérleg nyelve ezúttal először Kína javára billent, legalábbis ami az Európai Unió országainak piacát illeti. Tavaly első ízben fordult elő, hogy az ázsiai óriás több autót exportált a tagországokba annál, mint amennyit onnan importált.
A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×