Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor az ukrán olajblokád miatt összehívta a Védelmi Tanács ülését, miután január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. A megbeszélés után a kormányfő friss Facebook-videóban közölte: egyértelmű, hogy ennek példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára.

„Meghallgattam a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, látom, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy

a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk.

A rendőrség, a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat. Magyarországot nem lehet zsarolni” – jelentette ki Orbán Viktor.