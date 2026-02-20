ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Gyermekoltási botrány Dunavarsányban: a szülők is csúnyán megüthetik a bokájukat

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Többrendbeli minősített vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt letartóztatták azt a Dunavarsányban praktizáló gyermekorvost és asszisztensét, akik több esetben pénzért cserébe hamisan igazolták a kötelező védőoltások beadását – mondta Kenese Attila, a Budapest Környéki Törvényszék sajtószóvivője. Hozzátette: jelenleg két gyanúsított van, de vizsgálni fogják a szülők büntetőjogi felelősségét is.

Mint arról az Infostart is beszámolt, letartóztatásba került egy dunavarsányi gyermekorvos és asszisztense, mert a gyanú szerint úgy állítottak ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adták be.

A nyomozás eddigi adatai alapján azt lehetett megállapítani, hogy a gyermekorvos és az asszisztense úgy igazolta le gyermekek számára a kötelező védőoltások beadását, hogy ténylegesen ezek nem történtek meg a gyakorlatban – mondta az InfoRádióban a Budapest Környéki Törvényszék sajtószóvivője, hozzátéve: a nyomozási bíró – egyetértve az ügyészség indítványával – egy hónapra letartóztatta a gyermekorvost és asszisztensét, mert esetükben tartani kell a bűnismétlés veszélyét, illetve az ezzel kapcsolatos bizonyítási eljárás akadályozásától.

A kisebb gyermekeket a szülők nem vitték el az orvoshoz, csak az oltási könyvüket adták át, míg a nagyobb gyermekek szüleik odavitték az orvos elé a gyermeket, hogy be tudjon számolni a védőnőnek az oltások megtörténtéről. A gyermekorvos meg is szúrta a gyermekeket, de ténylegesen oltóanyagot nem fecskendezett be – ismertette Kenese Attila. A cselekmény a vesztegetés elfogadásának bűntettét meríti ki többszörös halmazati büntetés esetében, ezt üzletszerűen követhették el a gyanú szerint, amit a törvény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.

A sajtószívó az InfoRádió érdeklődésére azt is elmondta, jelen tudás szerint 2025 év végétől 2026 év elejéig közel 19 gyermek esetében történt ez a magatartás. A szülők pénzt vagy ajándékot adtak át a gyermekorvosnak, valamint asszisztensének, hogy a szabályokat megszegve, tévesen, a valóságtól eltérően igazolja le az oltások megtörténtét.

A nyomozási bíró mindkettőjüket meghallgatta;

a gyermekorvos a cselekményt nem ismerte el, míg az asszisztens beismerő vallomást tett, de részletesen nem számolt be a történtekről.

Ami az előzetes letartóztatást illeti, az ügyészség terjesztette elő ezt az indítványt, a nyomozási bíró pedig egyetértett azzal, hogy a nyomozás adatai alapján lehet alappal következtetni arra, hogy az ügyben szereplő tanúk befolyásolásával, vagy bizonyítékok elrejtésével esetlegesen megnehezítenék a bizonyítást, illetve mivel cselekményüket hónapokon át követték el, így ezeket esetlegesen folytatnák, ha velük szemben nem történik kényszerintézkedés alkalmazása – közölte a szóvivő.

Mi a helyzet a szülőkkel?

Kenese Attila az ügy kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy egy vesztegetések esetében aktív és passzív vesztegetőkről beszélünk. Előbbi aki átadja ezt a pénzt, hogy valaki esetlegesen megszegje a kötelezettségét, vagy valamit megtegyen, amit nem szabadna megtennie. A másik oldalon pedig az áll, aki elfogadja a pénzt.

Jelen ügyben a nyomozás fogja azt feltárni, hogy itt esetlegesen milyen büntetőjogi kategóriába ütköznek a szülők magatartásai.

Mindenesetre jelenleg két gyanúsítottat állítottak a bíróság nyomozási bírája elé a kényszerintézkedés tárgyában. Az, hogy a nyomozás milyen eredményen fut, azt a későbbi nyomozati cselekmények fogják meghatározni, értelemszerűen vizsgálni kell esetlegesen a szülők büntetőjogi felelősségét is.

A szóvivő hozzátette: az ügyben történtek titkos információgyűjtések, lehallgatási anyag is rendelkezésre áll a nyomozó hatóságnak, vagyis számtalan bizonyítékot kell mérlegelni, esetlegesen szakértői véleményeket is beszerezni. És miután az ügy számos gyermeket érint, jelentős mennyiségű tanúkihallgatás várható – tette hozzá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

