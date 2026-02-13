Biztos előnyt mérnek, ki a Fidesznek, ki a Tiszának

Befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején: hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális. A Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős, s egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezik a januárival – összegzett friss elemzésében a Nézőpont Intézet. (A kutatás a radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal ért véget, annak esetleges hatását nem tükrözik az adatok.)

A Nézőpont Intézet kutatása 2026. február 9. és 11. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint.

Eredményeik szerint „most vasárnap” a Fidesz-KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg,

amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy 200-300 000 inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.

A Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan: a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok 40 százalékát szerezheti meg. Ugyanakkor szimpatizánsai már most hiperaktívak, így a pártnak lényegében nincs mozgósítható tartaléka. A Fidesz és a Tisza közötti, állandósult különbséget magyarázhatja a miniszterelnöki alkalmasság eltérő értéke – írta a Nézőpont.

A februári kutatás szerint a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is, Toroczkai László pártja a listás szavazatok 7 százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni, az egykori „ellenségét”, Jakab Péter volt Jobbik-elnököt leigazoló Demokratikus Koalíció újra 4 százalékot szerezne az e hét eleji felmérés alapján. Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak 3 százalékot ért el. A hónap vesztese a Nézőpontnál a kampányát amúgy elstartoló Kétfarkú Kutyapárt, melynek támogatása a decemberi 5 százalékról februárra 3 százalékra csökkent.

Ezzel némileg ellentétes eredményeket mért az Idea Intézet. A február elején végzett országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből az derül ki, hogy az elmúlt egy hónapban a Tisza és Fidesz-KNDP támogatottsága lényegében nem változott, a két párt közötti távolság változatlan maradt.

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. január 31. és 2026. február 6-a között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében.

Ha most lettek volna a választások, akkor az Idea szerint a felnőtt népesség több mint egyharmada szavazott volna a Tisza Párt (36 százalék) és bő egynegyede a Fidesz-KDNP (28 százalék) listájára.

A két párton kívül, jelenleg további háromnak mérhető a támogatottsága: február elején a felnőtt népesség 4-4 százaléka adta volna le a voksát a DK-ra, illetve a Mi Hazánkra, míg az MKKP-re 3 százalékuk szavazott volna – ismertette az atv.hu.

Az Idea kiemelte: január eleje óta viszonylag sokan találtak pártot maguknak, a „nem tudom/nem válaszolók” tábora 3 százalékponttal csökkent. Az eredményekből úgy tűnik, hogy az „új szavazók” megjelenéséből a kisebb pártok is tudtak valamelyest profitálni.

Február elején a biztos szavazó, pártot választani tudók majdnem fele (48 százalék) a Tisza Pártra szavazott volna, miközben a Fidesz-KDNP-re „csak” 38 százalékuk.

Az előző hónapokhoz képest viszont jelentős változás az összegzés szerint, hogy a februári eredmények ezúttal – hosszú idő óta először – nem hárompárti, hanem négypárti parlament létrejöttét valószínűsítik.

A DK támogatottsága az előző hónapokhoz hasonlóan, februárban is elérte az 5 százalékos szintet, emellett a Mi Hazánk is tudott erősödni az utóbbi időszakban, így 2025 nyara óta először, ennek a pártnak a támogatottsága is elérte újra az 5 százalékos parlamenti küszöb értéket.