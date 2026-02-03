ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd Balázs
Detail of a gas meter, showing how much gas a property has used.
Nyitókép: Thomas Faull/Getty Images

A rezsistop minden fogyasztóra azonos feltételekkel vonatkozik

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A kormány által bejelentett rezsistop célja, hogy a 30 százalékos többletfogyasztást kompenzálják a háztartások számára – hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Czepek Gábor.

A januári rendkívüli hideg időjárás miatt bevezetett rezsistop a kedvezményeket mindenki számára azonos feltételekkel biztosítja – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kedden.

„A rezsistop fő elve az, hogy mindenkire vonatkozzon azonos feltételek mellett, hisz maga a januári többletfogyasztás is mindenkit érintett. Ebből adódóan minden magyar háztartás, amely távhőt, villanyt vagy földgázt vesz igénybe, részesül ebből a kedvezményből. Ez egy 30 százalékos kedvezmény, amely a januári többletfogyasztás miatt illeti a háztartásokat.”

Az MVM, mint folytatta, egy olyan rendszert alakít ki, amelyben minden számlázási módszertől függetlenül mindegyik számlázási technikára vonatkozik az említett 30 százalékos kedvezmény, és ezt jóváírják a számlákban.

Az ügyfélnek földgáz és távhő kapcsán nincs teendője, a szolgáltatója rendezni fogja a következő számlákban ezt a kedvezménymennyiséget.

Annak van teendője, aki földgáz helyett villanyt választ, neki 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell egy MVM által kiadott egyszerű nyomtatványon. A földgázosoknak, távhősöknek tehát nincs, a villanyosoknak pedig van nyilatkozattételi kötelezettségük.

Czepek Gábor kiemelte: az intézkedés célja, hogy a kormány a 30 százalékos többletfogyasztást kompenzálja a háztartások számára.

A miniszterhelyettes a kivételekre is kitért.

„A januári fogyasztást kalkulálja a jogszabály, megnézi diktálósok és egyenletes részszámlások esetén is, hogy mi az a januári többletteher, amellyel szembesülni kellett a háztartásoknak, és ezt a mennyiséget fogják jóváírni a következő számlákban. Egyszerűen és könnyen követhető lesz. Akire nem vonatkozik, az az a 400 ezer fogyasztó, akik kizárólag főzési céllal, tűzhelyműködtetés céljából vételeznek földgázt, hisz nekik a fogyasztásuk nem függ a rendkívüli hideg időjárástól, ami mindenkit érint. Ha az előző elszámolási időszakban rezsihatár alatti fogyasztó volt az adott háztartás, akkor a rendszer nem fogja engedni, hogy a többletfogyasztás miatt rezsihatár fölé kerüljön. Tehát nem válthat rezsimet a lakos azért, mert a januári többletfogyasztással szembesült.”

Czepek Gábor hangsúlyozta: a rezsicsökkentés az atomenergiára, a hosszú távú földgázbeszerzésre és a Rezsivédelmi Alap működtetésére épül.

Belföld    A rezsistop minden fogyasztóra azonos feltételekkel vonatkozik

villanyszámla

gázszámla

czepek gábor

rezsistop

