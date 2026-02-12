ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Így változott meg az magyar–amerikai viszony egy év alatt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

180 fokos fordulatot vettek az amerikai-magyar kapcsolatok Donald Trump újbóli beiktatása után – erről beszélt az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke. Törcsi Péter szerint ez a mostani a jó viszony is a tétje az áprilisi országgyűlési választásoknak.

A magyar-amerikai kapcsolatok nagyjából egy évvel ezelőtt 180 fokos fordulatot vettek Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke szerint. Mint az InfoRádióban rámutatott, a Biden-adminisztráció alatt meglehetősen hűvös volt a viszony, ideológiai és politikai okok miatt, ez az állapot változott meg jelentősen 2025 januárjától, Donald Trump második elnöki beiktatásától.

Az azóta eltelt egy évben sok olyan esemény történt, amelyben a változás jól érzékelhető:

  • a direkt politikai nyomás lekerült a magyar kormányról;
  • David Pressman amerikai nagykövet távozott;
  • számtalan találkozó létrejött amerikai és magyar felek között; legutóbb tavaly novemberben látogatta meg az amerikai elnököt a magyar miniszterelnök, megegyeztek pénzügyi, gazdasági kérdésekben is, ekkor mentesült Magyarország az energiaszankciók alól, a pénzügyi védőháló pedig tárgyalás alatt áll;
  • stabilizálódott a forint-euró és a forint-dollár árfolyam is;
  • véget értek a negatív politikai üzengetések.

„Donald Trump a közösségi médiában a teljes és egyértelmű támogatásáról biztosította Orbán Viktort a soron következő választáson. A jövő héten számíthatunk arra, hogy Marco Rubio külügyminiszter érkezik magyar kollégájához, Szijjártó Péterhez. Mindemellett nagyon sok olyan, már kitárgyalt alapvető csomag van az asztalon, amelynek a részletkérdéseit még egyeztetni kell, de az gazdasági és politikai szempontból is fontos üzenet, hogy egy év alatt nagyot fordult a világ Amerika és Magyarország viszonylatában” – összegezte Törcsi Péter.

Elmondása szerint nem azért van tétje e tekintetben is a magyarországi választásoknak, amiért a baloldali-progresszív világban látszik, hogy ott olyan szoros a hálózati együttműködés, hogy közvetlen beavatkozások példái látszódnak bizonyos országok esetében, amikor a baloldali hatalmak együttműködnek, hanem ennek a kapcsolatrendszernek az az erőssége, hogy nem lesz beavatkozás amerikai részről egyik politikai oldal mellett sem. Törcsi Péter itt az úgynevezett „puha eszközökre” is gondolt, mint amilyen médián keresztüli nyomásgyakorlás, ami Magyarországon 2022-ben szerinte tapasztalható volt.

„Politikai barátságból fakadó, támogató üzenetekre nyilván számíthatunk, és egy Magyarország méretű NATO-tagország esetében már elegendő, hogy az amerikai elnök nem ellenségesen próbál nyomást gyakorolni, hanem támogató üzenetet küld” – ecsetelte.

KAPCSOLÓDÓ HANG

