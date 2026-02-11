ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Döbbenetes, hogy mi volt a babfőzelékben a menzán

Infostart

A NÉBIH vizsgálja a menzai főzelékben talált rejtélyes fehér golyók ügyét.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. ügyvezetője kedden a közösségi médiában írt arról, hogy főzés közben fehér golyók kezdtek felúszni a babfőzelék tetejére. A cégvezető szerint hungarocellgolyók voltak az ételben. Hatolkai Máté azt írta: előbb a sóra gyanakodtak. Ám, amikor beletették egy fazék vízbe, apró fehér golyócskák kezdtek felúszni a víz tetejére. Amikor pedig az egészet melegíteni kezdték a sóban alig észrevehető, apró golyók pár perc alatt több milliméteresre duzzadtak.

A közleményt a cégvezető később többször frissítette. Eszerint kedden koradélután megérkeztek a konyhára a NÉBIH munkatársai, és a termékből 3 kg mintát vittek laboratóriumi vizsgálatra. A hivatal ezt követően arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy az illetékes területi élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyben ellenőrzést tart. A kivizsgálás jelenleg is folyamatban van. A hatóságok minden, gyanúra okot adó körülményt részletesen megvizsgálnak - közölte a NÉBIH.

Ugyanakkor arra hívta fel a vállakozások figyelmét, hogy amennyiben élelmiszer alapanyagokkal kapcsolatos nem megfelelőséget tapasztalnak, haladéktalanul értesítsék a hatóságot.

Kezdőlap    Belföld    Döbbenetes, hogy mi volt a babfőzelékben a menzán

nébih

menza

élelmiszerbiztonság

