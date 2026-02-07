ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: ebből legyen elég!

Infostart

Zelenszkij fenyegetőzik, Brüsszel európai katonákat küldene a frontra. Ebből legyen elég! Mondjunk nemet a háborúra! – hangzik el abban a videóban, amely Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelent meg szombaton. A kormányfő a videóhoz azt írta: „ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést Szombathelyen. Tartsanak velünk!”

„Minden Viktor megérdemel egy pofont!” – mondja a videóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A felvételen látható Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár, amint megöleli az ukrán elnököt. „Ukrajnának fegyveres erőkre van szüksége! Mi azért dolgozunk, hogy megkapják, amire szükségük van” – idézik a videóban a NATO-főtitkárt.

Látható a felvételeken Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője társaságában. „Magyar Péter brüsszeli főnöke pedig ráerősít” ” hangzik el a videóban, amelyben idézik Manfred Webert is, aki azt mondta: „elérkezett a pillanat, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon”.

A videóban felidézik, hogy „eközben Magyar Péterék ukrán zászlós pólóban tapsikolnak, és bevezetnék a sorkatonaságot”. Megszólal Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi szakértője is, aki leszögezte: „a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani! Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!”

A videó szerint nem véletlen, hogy Zelenszkijék a Tiszának kampányolnak: Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere ugyanis arról beszél ukrán nyelven, hogy „most mindenki ül és azért imádkozik, hogy Orbán elveszítse a következő választást, és hatalomra kerüljön egy Európa-párti kormánykoalíció, amely Ukrajna-párti is”.

Ebből legyen elég! Mondjunk nemet a háborúra! – zárul a miniszterelnök oldalára feltöltött videó.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: ebből legyen elég!

orbán viktor

nato

szombathely

ursula von der leyen

magyar péter

volodimir zelenszkij

tisza párt

háborúellenes gyűlés

