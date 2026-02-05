ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Megelégelte a hatóság az idősek folyamatos netes átverését

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve átfogó vizsgálatot indított a sérülékeny fogyasztói csoportokat célzó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megakadályozása érdekében.

Az ellenőrzések érintik a gyermekek védelme mellett az idősek számára szóló, egészségügyi szolgáltatásnak álcázott kezeléseket, valamint a fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű gyermeket gondozó családokat megszólító, sok esetben nem valós állításokat alkalmazó termékeket is – jelentette be csütörtökön a hatóság.

A sérülékeny fogyasztók védelme a fogyasztóvédelem egyik kiemelt célja, mivel az őket érintő kereskedelmi gyakorlatok különösen megtévesztőek lehetnek, visszaélve az érintettek kiszolgáltatott helyzetével. A fogyasztóvédelmi hatóság már korábban is vizsgált olyan megtévesztő gyógyhatást ígérő termékeket, amelyek a sérülékeny fogyasztókra fókuszálnak. Ugyanakkor – különösen az online térben – továbbra is számtalan olyan termék elérhető, amelyek azonnali gyógyulást ígérnek,

legyen szó ásványkarkötőkről vagy akár különféle „gyógygombás” teákról.

A termékeken felül ugyancsak megtévesztő módon hirdetnek különféle kezeléseket, így például agyhullámok vizsgálatával megállapított általános állapotfelmérést, vagy akár pár ezer forintos kuponért igénybe vehető teljes egészségi vizsgálatot. A fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai szerint ugyanakkor ezeket a kezeléseket általában szakképzettséggel nem rendelkező személyek végzik, akik a lesújtó eredményt hozó állapotfelmérést követően gyógyhatású termékek megvételére is igyekeznek rábírni az elsősorban időskorú személyeket. A megtévesztés az anyagi káron felül súlyos egészségügyi következménnyel is járhat, hiszen az adott esetben valóban beteg fogyasztó elmulasztja a szükséges orvosi kezelés igénybevételét, bízva a gyors eredményt ígérő, olcsó, de tényleges gyógyhatással nem rendelkező termékekben. Gyakoriak azok az esetek is, amikor valamely közismert személy, például orvosok képmását felhasználva reklámoznak bizonyos árucikkeket, bizalmat keltve így a megtévesztett vásárlóban – indokolta fellépését a fogyasztóvédelmi hatóság.

Sérülékeny fogyasztói csoportoknak minősülnek az életkoruk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók (ideértve mind a gyermekeket, mind pedig az időseket), a hiszékenységük miatt különösen kiszolgáltatott vásárlók (így többek között azon fogyasztók, akik egészségi állapotuk, betegségük miatt kiszolgáltatottak), valamint a szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók – tették hozzá.

Az ellenőrzések kiterjednek a gyógyulást ígérő ásványkarkötőkre, az agyhullámok vizsgálatával megállapított általános állapotfelmérésekre, valamint különféle „gyógygombás” teákra is. A hatóság munkatársai vizsgálják továbbá az egészségügyi javulást érintő termékeket, az egészségügyi szolgáltatásnak álcázott „kezeléseket” és gyógyhatást ígérő termékeket, így például diétás étrend-kiegészítőket és potencianövelő szereket is. Ugyancsak ellenőrzik a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyermeket gondozó családokat megszólító, sok esetben nem valós állításokat alkalmazó termékeket is, többek között az autizmust gyógyító C-peptideket, CBD-olajokat vagy az ADHD gyógyításával kecsegtető gumicukrokat. Az ellenőrzések kiterjednek azon termékekre is, amelyekkel kapcsolatban megtévesztő módon – jogosulatlanul – közismert személyeket használnak fel, az ő nevükben reklámozzák a terméket és ily módon próbálják megalapozni a bizalmat a termék iránt – ismertette a hatóság.

A vizsgálatok – összhangban a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési tervvel – folyamatosak a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek védelme érdekében.

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
 

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
