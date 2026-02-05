Megelégelte a hatóság az idősek folyamatos netes átverését

Az ellenőrzések érintik a gyermekek védelme mellett az idősek számára szóló, egészségügyi szolgáltatásnak álcázott kezeléseket, valamint a fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű gyermeket gondozó családokat megszólító, sok esetben nem valós állításokat alkalmazó termékeket is – jelentette be csütörtökön a hatóság.

A sérülékeny fogyasztók védelme a fogyasztóvédelem egyik kiemelt célja, mivel az őket érintő kereskedelmi gyakorlatok különösen megtévesztőek lehetnek, visszaélve az érintettek kiszolgáltatott helyzetével. A fogyasztóvédelmi hatóság már korábban is vizsgált olyan megtévesztő gyógyhatást ígérő termékeket, amelyek a sérülékeny fogyasztókra fókuszálnak. Ugyanakkor – különösen az online térben – továbbra is számtalan olyan termék elérhető, amelyek azonnali gyógyulást ígérnek,

legyen szó ásványkarkötőkről vagy akár különféle „gyógygombás” teákról.

A termékeken felül ugyancsak megtévesztő módon hirdetnek különféle kezeléseket, így például agyhullámok vizsgálatával megállapított általános állapotfelmérést, vagy akár pár ezer forintos kuponért igénybe vehető teljes egészségi vizsgálatot. A fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai szerint ugyanakkor ezeket a kezeléseket általában szakképzettséggel nem rendelkező személyek végzik, akik a lesújtó eredményt hozó állapotfelmérést követően gyógyhatású termékek megvételére is igyekeznek rábírni az elsősorban időskorú személyeket. A megtévesztés az anyagi káron felül súlyos egészségügyi következménnyel is járhat, hiszen az adott esetben valóban beteg fogyasztó elmulasztja a szükséges orvosi kezelés igénybevételét, bízva a gyors eredményt ígérő, olcsó, de tényleges gyógyhatással nem rendelkező termékekben. Gyakoriak azok az esetek is, amikor valamely közismert személy, például orvosok képmását felhasználva reklámoznak bizonyos árucikkeket, bizalmat keltve így a megtévesztett vásárlóban – indokolta fellépését a fogyasztóvédelmi hatóság.

Sérülékeny fogyasztói csoportoknak minősülnek az életkoruk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók (ideértve mind a gyermekeket, mind pedig az időseket), a hiszékenységük miatt különösen kiszolgáltatott vásárlók (így többek között azon fogyasztók, akik egészségi állapotuk, betegségük miatt kiszolgáltatottak), valamint a szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók – tették hozzá.

Az ellenőrzések kiterjednek a gyógyulást ígérő ásványkarkötőkre, az agyhullámok vizsgálatával megállapított általános állapotfelmérésekre, valamint különféle „gyógygombás” teákra is. A hatóság munkatársai vizsgálják továbbá az egészségügyi javulást érintő termékeket, az egészségügyi szolgáltatásnak álcázott „kezeléseket” és gyógyhatást ígérő termékeket, így például diétás étrend-kiegészítőket és potencianövelő szereket is. Ugyancsak ellenőrzik a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyermeket gondozó családokat megszólító, sok esetben nem valós állításokat alkalmazó termékeket is, többek között az autizmust gyógyító C-peptideket, CBD-olajokat vagy az ADHD gyógyításával kecsegtető gumicukrokat. Az ellenőrzések kiterjednek azon termékekre is, amelyekkel kapcsolatban megtévesztő módon – jogosulatlanul – közismert személyeket használnak fel, az ő nevükben reklámozzák a terméket és ily módon próbálják megalapozni a bizalmat a termék iránt – ismertette a hatóság.

A vizsgálatok – összhangban a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési tervvel – folyamatosak a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek védelme érdekében.