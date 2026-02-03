Országszerte leállt az OMV az egyik üzemanyag forgalmazásával

Megszüntette az LPG üzemanyag – a cseppfolyósított autógáz – forgalmazását az ismert ausztriai kúthálózat a magyarországi töltőállomásain – írta a kemma.hu. A lépés azokat az autósokat érinti, akik járművüket autógázzal üzemeltetik, vagy korábban átalakíttatták benzin-gáz üzeműre a járműveiket.

Az OMV a lappal azt közölte, hogy az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében indult el, fokozatos ütemezéssel. A folyamat 2025. december 31-én zárult le, ettől az időponttól kezdve az OMV magyarországi töltőállomásain már nem érhető el autógáz.

A döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény.