2026. február 3. kedd Balázs
Apró jégcsapok egy autón az ónos eső után.
Nyitókép: Infostart

Másodfokú riasztást adtak ki ónos eső miatt

Infostart / MTI

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. kedd reggel.

A veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint kedden a hajnali órákban dél, délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot. A Dunántúl déli részein a kezdeti kisebb havazás után jellemzően ónos eső valószínű, amely esőbe vált. A Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben először tartósabb havazás várható, majd - a legtöbb helyen átmeneti - ónos eső eshet, és csak estétől vált jellemzően esőbe a csapadék. A Duna-Tisza közén a kisebb havazás mellett átmeneti ónos eső, majd eső fordulhat elő. Az ónos esőből jellemzően néhány tized milliméter hullhat.

Tartós ónos eső kedd délutánig a Mecsek tágabb térségében fordulhat elő, de az esti, éjszakai órákig a Dunántúli-középhegység és a fővárosi agglomeráció 200-300 méter fölötti területein, illetve szerda reggelig az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár több milliméter ónos eső is hullhat. A lehulló friss hó vastagsága általában 3-8 (délebbre 1-2) centiméter között valószínű, de az Északi-középhegység magasabb részein 10 centiméter, vagy azt meghaladó hóréteg is kialakulhat. A hóréteg - főleg a síkvidéki részeken - dél felől az idő előrehaladtával egyre nagyobb területen olvadozni fog.

A HungaroMet kedd éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki tartós ónos eső veszélye miatt Baranya, Tolna és Pest vármegye egyes járásaira. A gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Nógrád, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

