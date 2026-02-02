Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Február 2-ától, hétfőtől lehet pályázni az Otthoni Energiatároló Programra, melynek keretében 2,5 millió forintos támogatással vásárolhatnak energiatárolót a napelemes családok. A berendezéssel a napelem által megtermelt áramot lehet tárolni egy rövid időre, hogy később minél többet fel lehessen használni belőle. A kormány szerint anyagi szempontból ez a legoptimálisabb és a leggazdaságosabb megoldás a bruttó elszámolásban lévő napelemesek számára.

Ki pályázhat?

minden nagykorú magánszemély, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik, állandó lakóhelye a beruházás helyszíne, a fejlesztésben érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik

aki már rendelkezik napelemmel, vagy vállalja, hogy egyidejűleg telepít

az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik bruttó elszámolás alá esnek, illetve azok is, akik 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból

az 5000 lélekszám alatti településen élők is előnyben részesülnek

A támogatás összege maximum 2,5 millió forint, így a 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer család részesülhet. Az összegből fedezhető például a meglévő napelemeknél az inverter cseréje és minden egyéb, a beruházással kapcsolatos kiadás. Legalább 10 kWh-s tároló telepítésére lehet pályázni. További részletek a programról és a pályázatról a kormány honlapján érhetők el.

A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: érdemes élni a pályázati lehetőséggel, mert ezzel a vissza nem térítendő támogatással kedvezőbb lesz a napelemes rendszerek megtérülése, illetve hatékonysága. Kiss Ernő hozzátette:

azok is pályázhatnak, akik jelenleg nem rendelkeznek napelemes rendszerrel, de a közeljövőben telepítenének napelemet, tárolóval.

A pályázaton nyert összeget nemcsak az energiatároló vagy napelem beszerzésére és beszerelésére lehet költeni, hanem fel lehet használni új inverterre, tervezésre, kivitelezésre, az engedélyeztetéssel együtt járó költségek fedezésére, értelemszerűen a támogatás mértékéig.

Az ezt meghaladó költségeket önerőből kell biztosítani.

Kiss Ernő arra számít, hogy a kedvező lehetőségek miatt sok család benyújtja majd az igénylését.

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes decemberben a Facebook-oldalára feltöltött videójában jelezte, hogy aki részt vesz a programban, nem veszti el a rá vonatkozó éves szaldó kedvezményt. A lakossági energiatárolós pályázatra a bruttó elszámolásba már átkerült napelemesek mellett azok is jelentkezhetnek, akik jelenleg még szaldó elszámolásban vannak és csak 2030. december 31-e után esnek ki a kedvező rendszerből.

Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra, hogy egy szerdán megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében ha az energiatároló telepítésénél az invertert is ki kell cserélni, akkor

az új inverter névleges teljesítménye maximum 20 százalékkal, de legfeljebb 1 kW-al még akár meg is haladhatja a korábbi inverter teljesítményét azzal, hogy a teljesítménykorlát figyelembevételével magasabb fázisszámú inverter is felszerelhető.

Mint mondta, ez azért volt egy fontos változtatás, mert ha például valakinek eddig egy 3,6 kW-os invertere volt, és le kell cserélnie, mert nem alkalmas az energiatároló fogadására, akkor felszerelhet egy nagyobb teljesítményű invertert az említett korlátokat betartva.

Az Energiaügyi Minisztérium egy Facebook-bejegyzésben emegerősítette, hogy a nyertes pályázók az inverter cseréje esetén is az eredeti határidőig őrizhetik meg jogosultságukat az éves szaldó elszámolásra.

Közölték: az Otthoni Energiatároló Programban való részvétel nem kurtítja meg a napelemes rendszer üzembe helyezésétől számított tíz évet. Az éves szaldó előnyeit a támogatottak a jelenleg érvényes határnapig élvezhetik akkor is, ha az akkumulátor telepítése miatt korszerűbbre kell cserélniük inverterüket.

A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke azt javasolja az érdeklődőknek, hogy

sikeres pályázat esetén csak olyan kivitelezővel kössenek szerződést, akik a pályázati honlapon szerepelnek,

ugyanis kizárólag a meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi feltételeknek megfelelő vállalkozások vonhatók be a telepítésbe. Nem ajánlott előszerződést kötni kivitelezőkkel. A program nyerteseinek kiértesítése egyébként március közepén kezdődik majd. A hivatalos pályázati kitöltőfelület ezen az oldalon található.

Kiss Ernő azt is tanácsolja az érdeklődőknek, hogy

több ajánlatot kérjenek, és válasszák ki a legkedvezőbbet.

Kiemelte, hogy bizonyos esetekben akár önerő nélkül is meg lehet valósítani ezeket a beruházásokat, ezért érdemes nagyon odafigyelni a költségkeretre.

Nem a gyorsaság, hanem a jogosultsági szempontok döntenek

Hétfőtől két héten át lehet pályázni a Otthoni Energiatároló Programra, és nincs érkezési sorrend, vagyis nem a gyorsaság fog dönteni az igénylések elbírálásánál, hanem a jogosultsági szempontok számítanak. Az egyik fő szempont az, hogy a jelentkező kikerült-e már a bruttó elszámolásból, vagy eleve bruttó elszámolásból van, illetve mikor fog kikerülni. A másik fontos kritérium pedig a települések mérete, ugyanis elsőbbséget élveznek az 5000 fő alatti települések. Ugyanakkor a nagyobb lélekszámú települések, városok lakosai is reménykedhetnek, mivel az Energiaügyi Minisztérium is közölte, hogy felülről nyitott ez a lehetőség, vagyis nincs korlát, csak a kisebb települések előrébb kerülnek a sorban.

Kiss Ernő megjegyezte: ha többszörös túljelentkezés lesz, akkor feltehetőleg ki fogják bővíteni a pályázati kereteket, és ebben az esetben

még akár arra is lehet esély, hogy növelik a 100 milliárd forintos támogatási összeget.

Fontos még tudni azt is, hogy az energiatárolók telepítését nyertes pályázat esetén két éven belül kell megoldani, és leghamarabb jövőre lehetségesek az első telepítések. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke ezt a korábbi pályázatokból és az akkori telepítésekből szűrte le, ugyanis általában fél vagy egyéves csúszással érkeztek meg a támogató okiratok. Ez azt jelenti, hogy a nyertes pályázóknak lesz bőven idejük arra, hogy eldöntsék, milyen kivitelezőt, illetve milyen műszaki megoldást választanak.