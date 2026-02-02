Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Február 2-ától, hétfőtől lehet pályázni az Otthoni Energiatároló Programra, melynek keretében 2,5 millió forintos támogatással vásárolhatnak energiatárolót a napelemes családok. A berendezéssel a napelem által megtermelt áramot lehet tárolni egy rövid időre, hogy később minél többet fel lehessen használni belőle. A kormány szerint anyagi szempontból ez a legoptimálisabb és a leggazdaságosabb megoldás a bruttó elszámolásban lévő napelemesek számára.
Ki pályázhat?
- minden nagykorú magánszemély, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik, állandó lakóhelye a beruházás helyszíne, a fejlesztésben érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik
- aki már rendelkezik napelemmel, vagy vállalja, hogy egyidejűleg telepít
- az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik bruttó elszámolás alá esnek, illetve azok is, akik 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból
- az 5000 lélekszám alatti településen élők is előnyben részesülnek
A támogatás összege maximum 2,5 millió forint, így a 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer család részesülhet. Az összegből fedezhető például a meglévő napelemeknél az inverter cseréje és minden egyéb, a beruházással kapcsolatos kiadás. Legalább 10 kWh-s tároló telepítésére lehet pályázni. További részletek a programról és a pályázatról a kormány honlapján érhetők el.
A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: érdemes élni a pályázati lehetőséggel, mert ezzel a vissza nem térítendő támogatással kedvezőbb lesz a napelemes rendszerek megtérülése, illetve hatékonysága. Kiss Ernő hozzátette:
azok is pályázhatnak, akik jelenleg nem rendelkeznek napelemes rendszerrel, de a közeljövőben telepítenének napelemet, tárolóval.
A pályázaton nyert összeget nemcsak az energiatároló vagy napelem beszerzésére és beszerelésére lehet költeni, hanem fel lehet használni új inverterre, tervezésre, kivitelezésre, az engedélyeztetéssel együtt járó költségek fedezésére, értelemszerűen a támogatás mértékéig.
Az ezt meghaladó költségeket önerőből kell biztosítani.
Kiss Ernő arra számít, hogy a kedvező lehetőségek miatt sok család benyújtja majd az igénylését.
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes decemberben a Facebook-oldalára feltöltött videójában jelezte, hogy aki részt vesz a programban, nem veszti el a rá vonatkozó éves szaldó kedvezményt. A lakossági energiatárolós pályázatra a bruttó elszámolásba már átkerült napelemesek mellett azok is jelentkezhetnek, akik jelenleg még szaldó elszámolásban vannak és csak 2030. december 31-e után esnek ki a kedvező rendszerből.
Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra, hogy egy szerdán megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében ha az energiatároló telepítésénél az invertert is ki kell cserélni, akkor
az új inverter névleges teljesítménye maximum 20 százalékkal, de legfeljebb 1 kW-al még akár meg is haladhatja a korábbi inverter teljesítményét azzal, hogy a teljesítménykorlát figyelembevételével magasabb fázisszámú inverter is felszerelhető.
Mint mondta, ez azért volt egy fontos változtatás, mert ha például valakinek eddig egy 3,6 kW-os invertere volt, és le kell cserélnie, mert nem alkalmas az energiatároló fogadására, akkor felszerelhet egy nagyobb teljesítményű invertert az említett korlátokat betartva.
Az Energiaügyi Minisztérium egy Facebook-bejegyzésben emegerősítette, hogy a nyertes pályázók az inverter cseréje esetén is az eredeti határidőig őrizhetik meg jogosultságukat az éves szaldó elszámolásra.
Közölték: az Otthoni Energiatároló Programban való részvétel nem kurtítja meg a napelemes rendszer üzembe helyezésétől számított tíz évet. Az éves szaldó előnyeit a támogatottak a jelenleg érvényes határnapig élvezhetik akkor is, ha az akkumulátor telepítése miatt korszerűbbre kell cserélniük inverterüket.
A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke azt javasolja az érdeklődőknek, hogy
sikeres pályázat esetén csak olyan kivitelezővel kössenek szerződést, akik a pályázati honlapon szerepelnek,
ugyanis kizárólag a meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi feltételeknek megfelelő vállalkozások vonhatók be a telepítésbe. Nem ajánlott előszerződést kötni kivitelezőkkel. A program nyerteseinek kiértesítése egyébként március közepén kezdődik majd. A hivatalos pályázati kitöltőfelület ezen az oldalon található.
Kiss Ernő azt is tanácsolja az érdeklődőknek, hogy
több ajánlatot kérjenek, és válasszák ki a legkedvezőbbet.
Kiemelte, hogy bizonyos esetekben akár önerő nélkül is meg lehet valósítani ezeket a beruházásokat, ezért érdemes nagyon odafigyelni a költségkeretre.
Nem a gyorsaság, hanem a jogosultsági szempontok döntenek
Hétfőtől két héten át lehet pályázni a Otthoni Energiatároló Programra, és nincs érkezési sorrend, vagyis nem a gyorsaság fog dönteni az igénylések elbírálásánál, hanem a jogosultsági szempontok számítanak. Az egyik fő szempont az, hogy a jelentkező kikerült-e már a bruttó elszámolásból, vagy eleve bruttó elszámolásból van, illetve mikor fog kikerülni. A másik fontos kritérium pedig a települések mérete, ugyanis elsőbbséget élveznek az 5000 fő alatti települések. Ugyanakkor a nagyobb lélekszámú települések, városok lakosai is reménykedhetnek, mivel az Energiaügyi Minisztérium is közölte, hogy felülről nyitott ez a lehetőség, vagyis nincs korlát, csak a kisebb települések előrébb kerülnek a sorban.
Kiss Ernő megjegyezte: ha többszörös túljelentkezés lesz, akkor feltehetőleg ki fogják bővíteni a pályázati kereteket, és ebben az esetben
még akár arra is lehet esély, hogy növelik a 100 milliárd forintos támogatási összeget.
Fontos még tudni azt is, hogy az energiatárolók telepítését nyertes pályázat esetén két éven belül kell megoldani, és leghamarabb jövőre lehetségesek az első telepítések. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke ezt a korábbi pályázatokból és az akkori telepítésekből szűrte le, ugyanis általában fél vagy egyéves csúszással érkeztek meg a támogató okiratok. Ez azt jelenti, hogy a nyertes pályázóknak lesz bőven idejük arra, hogy eldöntsék, milyen kivitelezőt, illetve milyen műszaki megoldást választanak.