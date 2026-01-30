ARÉNA - PODCASTOK
Hot Coffee Beans on Dark Background
Nyitókép: fotograzia/Getty Images

Vasszigor jön a kávékra vonatkozóan a Magyar Élelmiszerkönyvben

Infostart

A csütörtökön nyilvánosságra hozott módosítástervezet célja, hogy a fogyasztók részére a kávé és pótkávé termékek esetén az uniós előírásokon túlmenően is biztosítva legyen a minőségre, összetételre és megnevezésre vonatkozó pontos, részletes tájékoztatás.

Módosulnak a Magyar Élelmiszerkönyv kávéra, pótkávéra, azok keverékeire, valamint a kávé- és cikóriakivonatokra vonatkozó előírások. A módosítás legfőbb célja, hogy a fogyasztók számára egyértelműbb és részletesebb tájékoztatást biztosítson ezeknek az élelmiszereknek a minőségéről és megnevezéséről, összhangban az uniós szabályozással. Minderre az uniós jogi előírásoknak megfelelő jogharmonizáció és a piaci átláthatóság növelése miatt van szükség.

A módosítással a törvényalkotó kiterjeszti a szabályozást a kávé, pótkávé, kávékeverék, kávékivonatok, cikóriakivonatok és azonnal oldódó kávékeverékek termékcsoportjára. Ennek során részletesen meghatározzák a termékekhez felhasználható összetevőket, megengedett minőségi eltéréseket és jelölési követelményeket. Emellett beiktatják új kategóriaként a kávéspecialitásokat is.

A koffeintartalomra vonatkozóan is új szabályokat vezetnek be, ideértve a koffeinmentes termékeket és az édesítőszerek használatát.

Pontosítják a pörkölt kávé fogalmát is, valamint előírják a nyerskávé nedvesség- és koffeintartalmát is. A jelölési előírások között szerepel, hogy a koffeinmentes és ízesített termékeknek egyértelműen jelezniük kell a megfelelő tulajdonságokat a címkén.

Az Élelmiszerkönyv a módosítást követően meghatározza majd a kávétermékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi kritériumait, például a nedvességtartalmat, hamutartalmat, koffeintartalmat, egységes szemcseméretet, színt és ízvilágot.

Ha elfogadják a módosításokat, akkor a régi szabályok szerint gyártott kávék és kávétermékek a hatályba lépéstől számított 24 hónapig lehet még forgalmazni.

