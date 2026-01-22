Itt az óriássejtes vírus: két járvány tombol egyszerre Magyarországon

A virológus szerint a szakértők idén komolyabb influenzaszezont várnak. Azt tanácsolja, ebben az időszakban mindenki fokozottan ügyeljen a rendszeres és alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre. A gyakori szellőztetés szintén sokat segíthet, ahogy a nyilvános helyeken történő maszkhasználat is csökkenti a megbetegedés esélyét – írja a 24.hu.

A szakértő szerint

ilyenkor kiemelten fontos, hogy odafigyelésünkkel óvjuk a társadalom kockázati csoportba tartozó tagjait.

Dr. Kemenesi Gábor szerint a vakcina kapcsán fontos érteni, hogy a felvétele sosem késő, az NNGYK tájékoztatása szerint az oltás továbbra is elérhető a háziorvosoknál. Igaz, hogy a teljes védettség kialakulásához idő kell, de az influenza is kitart még, és az esélyeinket így is javítja a súlyos megbetegedéssel szemben.