Nyitókép: ljubaphoto/Getty Images

Riasztó irányt vett a fertőzésgörbe – grafikon, térkép

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

A múlt héten 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42 500 beteg.

Légúti fertőzés tüneteivel 216 300 ember kereste fel orvosát.

A közlés szerint a január 12. és 18. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,4 százaléka volt gyerek, 32,5 százaléka 15–34 éves fiatal felnőtt, 22,7 százalékuk a 35–59 évesek, míg 8,4 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.

Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (4), Tolna (1), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2) és Veszprém (2) vármegye területéről. Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek.

Közölték azt is: kórházba 191 embert vettek fel a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

Koronavírus

Az NNGYK tájékoztatása szerint a 2. naptári héten beérkezett szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten csökken. 16 ellátási területen stagnálás jellemző. Emelkedés Salgótarjánban és Szekszárdon figyelhető meg. Csökkenés Budapest Északi szennyvíztisztító ellátási területén, Debrecenben, Miskolcon és Veszprémben tapasztalható.

A szennyvíz-eredmények alapján a Covid-19 fertőzésszámok csökkenése várható.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből (EESZT) kapott esetszámok szerint, a kórházban fekvő, 15 napnál nem régebbi pozitív Covid-teszttel rendelkező betegek száma enyhén emelkedett. Ennek oka feltehetően, hogy az évvégi ünnepek alatti alacsonyabb betegforgalom után a kórházak által ellátott összes beteg száma növekedésnek indult, és a magasabb össz betegszám vonja maga után a pozitív Covid-teszttel rendelkező betegek számának növekedését – írták.

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

