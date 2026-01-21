ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda
Red blood cells, cancer cells on black background. Poisoning, infection concept. Medicine and healthcare. 3D.
Nyitókép: Iana Kunitsa/Getty Images

Nyolc vírus, amely tarolhat idén

Infostart

A Virginiai Egyetem átnézte az előző évek tendenciáit, akár a terjedést, akár a segítő folyamatokat illetően. Az utazás és a felmelegedés a pusztításban, az oltás a megelőzésben segíthet.

A Virginiai Egyetemen kikalkulálták, milyen virális fenyegetések elé nézhetünk 2026-ban; fontos tényező lesz a felmelegedés és a megnövekedett utazási kedv.

Mint a hvg.hu tanulmány-összefoglalójából kiderül, az egyik fő vírus lehet az Influenza A, régi ismerősként, és akár állatról emberre is átadódik.

A 2009-es H1N1-pandémia például sertésektől indult ki, és több százezer ember életét követelte világszerte. A szakemberek jelenleg a H5N5 madárinfluenza alakulását figyelik. Ezt az altípust vadon élő madarak terjesztik a világon, és vírus madarakról emlősökre való átterjedése komoly aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy az emberre is adaptálódhat. Tavaly először találtak ilyen vírust tejelő szarvasmarhákban az Egyesült Államokban, és egyes tanulmányok szerint már számos átvitel történt tehénről emberre.

Az utóbbi években egyre többet hallani a szúnyogok és apró vérszívó legyek által terjesztett vírusról, az Oropouche vírusról (OROV), amely főként Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben fordul elő. A vírussal fertőzöttek többsége lázat, fejfájást és izomfájdalmat tapasztal. A betegség általában csak néhány napig tart, de egyes betegeknél hetekig is fennálló gyengeség jelentkezhet. A betegség a felépülés után is kiújulhat. Ritkább esetben agyhártya- vagy agyvelőgyulladást is megjelenhet súlyos szövődményként.

Az mpox vírusra is felhívják a figyelmet, amely a majomhimlőhöz hasonló betegséget okoz az emberben. Az elmúlt években a világ számos országában felbukkant, ezért került a nemzetközi közegészségügy figyelmébe. Az mpoxnak több változata is létezik, köztük egy általában súlyosabb I. klád (genetikai leszármazási csoport) és egy enyhébb II. klád. Oltás ugyan létezik az Mpox ellen, viszont nincsenek hatékony kezelések.

Az oltási arányok csökkenése miatt tovább emelkedik világszerte a kanyarós esetek száma. A HIV-fertőzés – a nemzetközi segélynyújtás zavarai miatt – még a hatékony kezelések ellenére is újból fellendülhet.

És akkor itt van még a szúnyogok által terjesztett Chikungunya-lázat okozó vírus (CHIKV), amely hirtelen lázzal és gyakran nagyon erős, elhúzódó ízületi fájdalommal járó betegséget okoz. Az elmúlt években Európában is egyre gyakrabban került szóba a terjedése miatt.

Az ENSZ drága konkurenciáját szervezi Donald Trump – Németország kivár

Az ENSZ drága konkurenciáját szervezi Donald Trump – Németország kivár
Németországra is számít az amerikai elnök abban a „béketanácsban”, amelyet első lépésben a gázai konfliktus megoldására, hosszabb távon az ENSZ felváltására kíván létrehozni. A német kormány még nm döntött arról, hogy elfogadja-e az invitálást, mindenesetre Friedrich Merz kancellár szerdán a davosi világgazdasági fórumon erről is tárgyalni akar Donald Trumppal.
Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a Tóth Alexéhez hasonló transzferekhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy sportmenedzsment szempontjából is sokat fejlődött a magyar futball.
 

Tóth Alex eladásával új fejezet nyílhat a magyar futballban

Büvős kocka, bűvös Alex

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Ma hajnalban hatalmas robbanás rázta meg Afipszkij városát, Oroszország Krasznodár megyéjében, ukrán források szerint egy orosz légvédelmi rakéta tévedt el, amely eltalált egy magasházat. Kijevben nagyon súlyos a helyzet a folyamatos orosz bombázások miatt: a lakóövezetek nagy részében sem áram, sem fűtés, sem ivóvíz nincs. A fronton nincsenek nagy mozgások: Huljajpole, Pokrovszk és Kosztyantynivka most a harcok epicentruma, az extrém hideg alighanem korlátozza a katonai műveleteket is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

A nemzetközi helyzet fokozódik: rosszul indított a forint szerdán

A nemzetközi helyzet fokozódik: rosszul indított a forint szerdán

Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Photos leaked to BBC show faces of hundreds killed in Iran's brutal protest crackdown

Photos leaked to BBC show faces of hundreds killed in Iran's brutal protest crackdown

The images from one mortuary in Tehran were shown to families who went to identify their loved ones.

2026. január 21. 06:46
Új korszak kezdődött az újfajta AI miatt
2026. január 20. 07:07
Már a kilövőállomáson van a következő holdmisszió rakétája
