Nyolc vírus, amely tarolhat idén

A Virginiai Egyetemen kikalkulálták, milyen virális fenyegetések elé nézhetünk 2026-ban; fontos tényező lesz a felmelegedés és a megnövekedett utazási kedv.

Mint a hvg.hu tanulmány-összefoglalójából kiderül, az egyik fő vírus lehet az Influenza A, régi ismerősként, és akár állatról emberre is átadódik.

A 2009-es H1N1-pandémia például sertésektől indult ki, és több százezer ember életét követelte világszerte. A szakemberek jelenleg a H5N5 madárinfluenza alakulását figyelik. Ezt az altípust vadon élő madarak terjesztik a világon, és vírus madarakról emlősökre való átterjedése komoly aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy az emberre is adaptálódhat. Tavaly először találtak ilyen vírust tejelő szarvasmarhákban az Egyesült Államokban, és egyes tanulmányok szerint már számos átvitel történt tehénről emberre.

Az utóbbi években egyre többet hallani a szúnyogok és apró vérszívó legyek által terjesztett vírusról, az Oropouche vírusról (OROV), amely főként Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben fordul elő. A vírussal fertőzöttek többsége lázat, fejfájást és izomfájdalmat tapasztal. A betegség általában csak néhány napig tart, de egyes betegeknél hetekig is fennálló gyengeség jelentkezhet. A betegség a felépülés után is kiújulhat. Ritkább esetben agyhártya- vagy agyvelőgyulladást is megjelenhet súlyos szövődményként.

Az mpox vírusra is felhívják a figyelmet, amely a majomhimlőhöz hasonló betegséget okoz az emberben. Az elmúlt években a világ számos országában felbukkant, ezért került a nemzetközi közegészségügy figyelmébe. Az mpoxnak több változata is létezik, köztük egy általában súlyosabb I. klád (genetikai leszármazási csoport) és egy enyhébb II. klád. Oltás ugyan létezik az Mpox ellen, viszont nincsenek hatékony kezelések.

Az oltási arányok csökkenése miatt tovább emelkedik világszerte a kanyarós esetek száma. A HIV-fertőzés – a nemzetközi segélynyújtás zavarai miatt – még a hatékony kezelések ellenére is újból fellendülhet.

És akkor itt van még a szúnyogok által terjesztett Chikungunya-lázat okozó vírus (CHIKV), amely hirtelen lázzal és gyakran nagyon erős, elhúzódó ízületi fájdalommal járó betegséget okoz. Az elmúlt években Európában is egyre gyakrabban került szóba a terjedése miatt.