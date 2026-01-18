ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 18. vasárnap Piroska
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Kunkli Anna

Infostart

Január 16-án elhunyt Kunkli Anna. A hírről az FM90 Campus Rádió számolt be közösségi oldalán, emléket állítva a város kulturális szférájának egyik legelhivatottabb munkatársának.

Kunkli Anna – vagy ahogyan a helybéliek és szakmai partnerei körében sokan ismerték: Nusi – évtizedeken át meghatározó szereplője volt Debrecen kulturális és ifjúsági életének. Munkássága során számos olyan intézmény és rendezvény sikeréhez járult hozzá, amelyek alapjaiban határozzák meg a város mai arculatát - írta a haon.hu.

Szakmai tevékenysége során maradandó értékeket teremtett például a debreceni egyetem ahol egyetemisták és a kulturális szervezők összekötőjeként végzett elkötelezett munkát.

A Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferencia Központban számos rendezvény megvalósításában vállalt kulcsszerepet.

A Campus Fesztiválon, Debrecen egyik legnagyobb könnyűzenei eseményének és ikonikus közösségi terének háttérmunkálataiban is aktívan részt vett.

Az FM90 Campus Rádió közleményében kiemelte Kunkli Anna lelkiismeretes és odaadó munkáját, amellyel nemcsak a szakmát, hanem az embereket is szolgálta.

