Elhunyt Kunkli Anna

Kunkli Anna – vagy ahogyan a helybéliek és szakmai partnerei körében sokan ismerték: Nusi – évtizedeken át meghatározó szereplője volt Debrecen kulturális és ifjúsági életének. Munkássága során számos olyan intézmény és rendezvény sikeréhez járult hozzá, amelyek alapjaiban határozzák meg a város mai arculatát - írta a haon.hu.

Szakmai tevékenysége során maradandó értékeket teremtett például a debreceni egyetem ahol egyetemisták és a kulturális szervezők összekötőjeként végzett elkötelezett munkát.

A Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferencia Központban számos rendezvény megvalósításában vállalt kulcsszerepet.

A Campus Fesztiválon, Debrecen egyik legnagyobb könnyűzenei eseményének és ikonikus közösségi terének háttérmunkálataiban is aktívan részt vett.

Az FM90 Campus Rádió közleményében kiemelte Kunkli Anna lelkiismeretes és odaadó munkáját, amellyel nemcsak a szakmát, hanem az embereket is szolgálta.