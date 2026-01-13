ARÉNA - PODCASTOK
Kamionok és autók előzgetik veszélyesen a hókotrókat az M30-as autópályán.
Nyitókép: Facebook/MKIF

Hókotrókat előzgettek az autópályán, nagy koccanás lett a vége – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az MKIF figyelmeztetett: a KRESZ tiltja, hogy a több sávban egymás mellett vagy mögött haladó, hóeltakarítást végző és sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket bárki megelőzze.

Egy kamion előzés közben összeütközött a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) egyik hókotrójával az M30-as autópályán, majd nem állt meg, hanem továbbhajtott. A társaság a közösségi oldalán posztolt az esetről, valamint azt is hozzátették a bejegyzéshez, hogy a napokban több hasonló súlyos szabálytalanság is történt az M30-ason.

Az MKIF által megosztott felvételen az látszik, ahogy két kamion és több személyautó is szabálytalanul és balesetveszélyesen előzi meg a cég konvojban haladó hókotróit. A koccanás során szerencsére senki sem sérült meg, de a hókotróban anyagi kár keletkezett.

A társaság tájékoztatása szerint a hókotrók csak lassan, legfeljebb 60 km/órás sebességgel haladhatnak, ennél nagyobb sebességnél ugyanis sem a hókotrás, sem a sózás nem lenne hatékony, hiszen akkor nem jutna elég só a pályára, így pedig a burkolat és az úttartozékok is károsodhatnak.

Az MKIF felhívta a közlekedők figyelmét arra, hogy a KRESZ tiltja, hogy a több sávban egymás mellett vagy mögött haladó, hóeltakarítást végző és sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket bárki megelőzze. Mivel télies időben, hóeséskor a konvoj előtt gyakran nem tiszta az út, az előzés miatti gyorsításkor megcsúszhatnak és balesetet okozhatnak a járművek. Emellett a szóróanyag is felverődhet a szélvédőre, így a látótáv is csökkenhet.

Az MKIF az alábbiakat tanácsolja, ha hókotrókkal találkoznak a közlekedők az utakon:

  • tartsanak nagyobb követési távolságot,
  • csökkentsék a tempót,
  • ne vágjanak be a konvoj mellé, közé vagy elé.

