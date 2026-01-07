ARÉNA - PODCASTOK
Egy kutya ugrál a hóban Kékestetőn 2023. január 16-án.
Nyitókép: Komka Péter

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

Infostart / InfoRádió

Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet, az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint azonban odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése, sérülése. Arra is figyelmeztetnek, hogy ebben az időszakban lehetőségeink szerint a kóbor és a vadon élő állatoknak is segítsünk. Seres Zoltán mondta el a részleteket.

Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet - hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület, amely ajánlásokat is tett az állattartóknak.

Az egyesület arra hívja fel az állattartók figyelmét, hogy a nagy hidegben kint tartott kedvenceik számára feltétlenül biztosítsanak energiában dús eleséget, továbbá alakítsanak ki az állatoknak szélvédett „kuckót", és napközben többször ellenőrizzék az ívóvizes tálakat.

A hideg idő hatására nem csökken le az háziállatok mozgásigénye, így a gazdáik mindennap szánjanak időt a velük való sétára, játékra.

Az egyesület vezetője, Seres Zoltán azt is kiemelte: a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceket semmiképpen se fürdessék, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteg lemosódik, ami csökkenti az állat prémjének természetes szigetelő képességét.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szintén közleményben tájékoztatott arról, hogy Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte segítik gazdálkodók szalma adományokkal a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat.

A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig éppen alkalmas arra, hogy a fagyos, rekord hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken - írták.

A NAK közölte: az ügyben Ovádi Péter egyeztetett Papp Zsolt kamarai elnökkel. Az országos hálózattal rendelkező, a gazdálkodókkal közvetlen kapcsolatban álló kamara első körben érdeklődött a gazdálkodóknál, hogy van-e lehetőségük felajánlani szalmát menhelyek számára. Már egy nap alatt számos felajánlás érkezett, a kamara pedig az igényeket is felmérő állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja azt, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.

