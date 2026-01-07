ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 7. szerda
A Belügyminisztérium által 2026. január 7-én közreadott képen elakadt kamion mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátása közben.
Nyitókép: MTI/Belügyminisztérium

Hóban elakadt kamiont is mentett a katasztrófavédelem – videó

Infostart

Egy hóban elakadt kamion és egy busz kimentéséről is videót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A beszámoló szerint szerda reggel megcsúszott és elakadt egy kamion Budapest kilencedik kerületében, a Gyáli úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók drótkötéllel és tűzoltóautóval szabadították ki a hatalmas járművet. A balesetben senkinek nem esett baja.

A másik eset szintén ma reggel, Tápiószentmártonban történt, ahol a Szent Gellért utcában egy autóbusz akadt el. A járművet a nagykátai hivatásos tűzoltók hevederekkel és tűzoltóautóval vontatták vissza az úttestre, ahonnan aztán már tovább tudott haladni.

