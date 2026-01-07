Hóban elakadt kamiont is mentett a katasztrófavédelem – videó

A beszámoló szerint szerda reggel megcsúszott és elakadt egy kamion Budapest kilencedik kerületében, a Gyáli úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók drótkötéllel és tűzoltóautóval szabadították ki a hatalmas járművet. A balesetben senkinek nem esett baja.

A másik eset szintén ma reggel, Tápiószentmártonban történt, ahol a Szent Gellért utcában egy autóbusz akadt el. A járművet a nagykátai hivatásos tűzoltók hevederekkel és tűzoltóautóval vontatták vissza az úttestre, ahonnan aztán már tovább tudott haladni.