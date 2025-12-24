ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nagy újdonság az egészségügyben: emlékeztető üzeneteket fognak kapni a betegek

Infostart

A különböző egészségügyi időpontokra szükséges várakozási időt próbálja csökkenteni a jogalkotó.

Mint a Magyar Közlönyben megjelent rendelet indoklása szól, jelentős problémát okoz az állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt. Ez a jelenség a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várnak az adott ellátásra. Szükséges ezen gyakorlat visszaszorítása, megszüntetése annak érdekében, hogy a várakozási idő csökkenjen a feleslegesen foglalt időpontok felszabadításával.

Ennek érdekében a jövőben

  • a digitális időpontfoglalási rendszerben lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően, vagy
  • ha az időpontfoglalás és az ellátás időpontja között 48 óránál kevesebb van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül

értesítést fog kapni a beteg az általa megadott elérhetőségen – SMS vagy e-mail útján – az ellátás időpontjáról és helyéről.

Ebben fel fogják hívni a beteg figyelmét arra, hogy ha nem tudja igénybe venni a lefoglalt időpontban az ellátást, milyen módon mondhatja azt le.

Nagy újdonság az egészségügyben: emlékeztető üzeneteket fognak kapni a betegek

