Nagy újdonság az egészségügyben: emlékeztető üzeneteket fognak kapni a betegek

Mint a Magyar Közlönyben megjelent rendelet indoklása szól, jelentős problémát okoz az állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt. Ez a jelenség a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várnak az adott ellátásra. Szükséges ezen gyakorlat visszaszorítása, megszüntetése annak érdekében, hogy a várakozási idő csökkenjen a feleslegesen foglalt időpontok felszabadításával.

Ennek érdekében a jövőben

a digitális időpontfoglalási rendszerben lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően, vagy

ha az időpontfoglalás és az ellátás időpontja között 48 óránál kevesebb van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül

értesítést fog kapni a beteg az általa megadott elérhetőségen – SMS vagy e-mail útján – az ellátás időpontjáról és helyéről.

Ebben fel fogják hívni a beteg figyelmét arra, hogy ha nem tudja igénybe venni a lefoglalt időpontban az ellátást, milyen módon mondhatja azt le.