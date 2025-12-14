ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Advent Bazilika karácsonyi vásár az ünnepélyes megnyitó napján, az adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyújtása után a Szent István-bazilika elõtti téren 2025. november 30-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy a családok választanak egy kulturális programot, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásárok megtekintése lehet, és összekötik például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, milyen utazásokat és milyen úti célra szerveznek ilyenkor leggyakrabban a magyarok.

Az adventi időszakban, illetve a karácsonyi ünnepek idején egyre többen utaznak el néhány napra kikapcsolódni vagy pihenni, és a Balaton ilyenkor is kedvelt úti cél a magyarok körében. Ráadásul december 24-e és 28-a között ötnapos hosszú hétvége lesz, amit vélhetően sok család kihasznál majd.

Ezekben a napokban, hetekben kíváncsi emberek, vásárlók és turisták lepik el a Szent István-bazilika előtti teret is. Rengetegen ellátogatnak az Advent Bazilika karácsonyi vásárba, amely éveken keresztül elnyerte az év legjobb adventi vására címet, tavaly pedig a European Best Destination utazási portál szakértői megválasztották minden idők legjobb európai karácsonyi vásárának. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádió új műsorában, a Trendfigyelő című magazinban elmondta: a díjak, elismerések a hazai és a külföldi utazóközönségre egyaránt nagyon pozitív hatást gyakorolnak, szívesen jönnek az emberek meglátogatni a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásárt.

Az elemző országos kitekintésben vizsgálva a foglalási adatokat kiemelte, hogy már az adventi időszak beköszöntével fellendült a belföldi turizmus. A családok főleg egy-két napos belföldi utazást terveznek, illetve foglalnak le ezekben a hetekben. Gyakori, hogy olyan vidéki nagyvárost választanak ki úti célnak, ahol megnézhetik a helyi karácsonyi vásárt is.

Budapesten kívül ilyenkor nagyon népszerű még a foglalások tekintetében Debrecen, Szeged vagy Győr is, de Németh Viktória hozzátette, hogy szinte az összes nagyvárosnak van olyan kínálata, ami elnyerheti a kikapcsolódni vágyók tetszését. Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy

a családok, turisták választanak egy kulturális elemet, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásár megtekintése lehet, amit összekötnek például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával.

Karácsony és újév időszakában a legtöbb külföldi turista Budapestet nézi meg, ami különösen igaz azokra, akik repülővel érkeznek hazánkba. Németh Viktória megjegyezte: néhányan azért ellátogatnak Szentendrére vagy valamelyik, az agglomerációban található településre, a többség azonban nem nagyon merészkedik a magyar fővároson kívülre. Kitért arra is, hogy a turizmus fokozatosan átalakul abban a tekintetben, hogy például a magyarországi vidéki fürdővárosokat sok, a környező országokból érkező turista keresi fel. A román vendégek körében főleg Gyula és környéke nagyon népszerű, míg a cseh turisták számára leginkább az északnyugat-magyarországi fürdőhelyek vonzóak.

Az utóbbi időben többféle fórumon számtalanszor elhangzott az a törekvés, hogy négy évszakossá kell tenni a Balatont, és egyre inkább az vehető észre, hogy már az év minden időszakában vannak olyan programok a Balaton-parti településeken, amelyek nagy tömeget vonzanak. Németh Viktória elmondta:

az év végén, illetve az ünnepi időszakban a mikroturizmus a jellemző a Balatonnál, vagyis spontán elhatározásból egy-két napra utaznak el az emberek a tóhoz vagy a környékére.

Azok körében, akik a Balatonnál kapcsolódnak ki ilyenkor, szintén nagy számban jellemző az, hogy keresnek valamilyen kulturális programot, és mellette Balaton-parti wellness szállodában pihenik ki az év fáradalmait.

Az év végi, belföldi utazások, pihenések tekintetében a legtöbben csak néhány napra foglalnak le szállást, de Németh Viktória elmondása szerint egyre többen döntenek úgy, hogy nem otthon töltik a karácsonyt, hanem valamelyik szállodában vagy hotelben, ahol biztosított az all inclusive ellátás. A szálláshelyek többféle szolgáltatáscsomagot kínálnak ilyenkor is, amelyekkel sok terhet levesznek a vendégek válláról az év végi időszakban.

A Németh Viktóriával készült beszélgetést, valamint az InfoRádió új műsorának, a Trendfigyelő című magazinnak a legutóbbi adását itt hallgathatják meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

turizmus

balaton

utazás

pihenés

karácsony

hosszú hétvége

karácsonyi vásár

ünnepek

németh viktória

trendfigyelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy a családok választanak egy kulturális programot, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásárok megtekintése lehet, és összekötik például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, milyen utazásokat és milyen úti célra szerveznek ilyenkor leggyakrabban a magyarok.
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

Veszélyesen megközelítette egymást egy kínai rakétával felbocsátott műhold és az Elon Musk által vezetett SpaceX Starlink műholdkonstellációjának egyik egysége, ami rávilágít a műholdüzemeltetők közötti koordináció hiányából fakadó kockázatokra - írta meg a Space.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Rendszeresen teázol, szívesen fogyasztod akár kávé helyett is? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British-born rabbi among 11 killed in Bondi, as police investigate attack on Jewish community

British-born rabbi among 11 killed in Bondi, as police investigate attack on Jewish community

Eli Schlanger was a father of five, his family tells the BBC. At least two dozen people were also injured in the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 17:50
Van egy rossz hírünk az idei karácsonnyal kapcsolatban
2025. december 14. 17:18
Huszonegy darab ötös volt a lottón
×
×
×
×