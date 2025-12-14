Most berobban a kombinált utazás és a mikroturizmus – így alakul idén a hazai adventi időszak

Az adventi időszakban, illetve a karácsonyi ünnepek idején egyre többen utaznak el néhány napra kikapcsolódni vagy pihenni, és a Balaton ilyenkor is kedvelt úti cél a magyarok körében. Ráadásul december 24-e és 28-a között ötnapos hosszú hétvége lesz, amit vélhetően sok család kihasznál majd.

Ezekben a napokban, hetekben kíváncsi emberek, vásárlók és turisták lepik el a Szent István-bazilika előtti teret is. Rengetegen ellátogatnak az Advent Bazilika karácsonyi vásárba, amely éveken keresztül elnyerte az év legjobb adventi vására címet, tavaly pedig a European Best Destination utazási portál szakértői megválasztották minden idők legjobb európai karácsonyi vásárának. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádió új műsorában, a Trendfigyelő című magazinban elmondta: a díjak, elismerések a hazai és a külföldi utazóközönségre egyaránt nagyon pozitív hatást gyakorolnak, szívesen jönnek az emberek meglátogatni a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásárt.

Az elemző országos kitekintésben vizsgálva a foglalási adatokat kiemelte, hogy már az adventi időszak beköszöntével fellendült a belföldi turizmus. A családok főleg egy-két napos belföldi utazást terveznek, illetve foglalnak le ezekben a hetekben. Gyakori, hogy olyan vidéki nagyvárost választanak ki úti célnak, ahol megnézhetik a helyi karácsonyi vásárt is.

Budapesten kívül ilyenkor nagyon népszerű még a foglalások tekintetében Debrecen, Szeged vagy Győr is, de Németh Viktória hozzátette, hogy szinte az összes nagyvárosnak van olyan kínálata, ami elnyerheti a kikapcsolódni vágyók tetszését. Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy

a családok, turisták választanak egy kulturális elemet, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásár megtekintése lehet, amit összekötnek például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával.

Karácsony és újév időszakában a legtöbb külföldi turista Budapestet nézi meg, ami különösen igaz azokra, akik repülővel érkeznek hazánkba. Németh Viktória megjegyezte: néhányan azért ellátogatnak Szentendrére vagy valamelyik, az agglomerációban található településre, a többség azonban nem nagyon merészkedik a magyar fővároson kívülre. Kitért arra is, hogy a turizmus fokozatosan átalakul abban a tekintetben, hogy például a magyarországi vidéki fürdővárosokat sok, a környező országokból érkező turista keresi fel. A román vendégek körében főleg Gyula és környéke nagyon népszerű, míg a cseh turisták számára leginkább az északnyugat-magyarországi fürdőhelyek vonzóak.

Az utóbbi időben többféle fórumon számtalanszor elhangzott az a törekvés, hogy négy évszakossá kell tenni a Balatont, és egyre inkább az vehető észre, hogy már az év minden időszakában vannak olyan programok a Balaton-parti településeken, amelyek nagy tömeget vonzanak. Németh Viktória elmondta:

az év végén, illetve az ünnepi időszakban a mikroturizmus a jellemző a Balatonnál, vagyis spontán elhatározásból egy-két napra utaznak el az emberek a tóhoz vagy a környékére.

Azok körében, akik a Balatonnál kapcsolódnak ki ilyenkor, szintén nagy számban jellemző az, hogy keresnek valamilyen kulturális programot, és mellette Balaton-parti wellness szállodában pihenik ki az év fáradalmait.

Az év végi, belföldi utazások, pihenések tekintetében a legtöbben csak néhány napra foglalnak le szállást, de Németh Viktória elmondása szerint egyre többen döntenek úgy, hogy nem otthon töltik a karácsonyt, hanem valamelyik szállodában vagy hotelben, ahol biztosított az all inclusive ellátás. A szálláshelyek többféle szolgáltatáscsomagot kínálnak ilyenkor is, amelyekkel sok terhet levesznek a vendégek válláról az év végi időszakban.

