Kisebb dobozokba csomagolt karácsonyi ajándékok növényi díszítéssel, parkettán elhelyezve.
Nyitókép: Pixabay

Erre érdemes odafigyelni, ha hitelből veszünk ajándékot

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Fontos összehasonlítani a termékek árát, és a rejtett kockázatokat sem szabad figyelmen kívül hagyni – erről beszélt Szánthó Péter, a Pénzcentrum rovatvezetője az InfoRádióban.

Idén karácsonykor rekordköltekezés lehet, ezt jelzik a hiteltrendek is. Az adventi időszakban 10-15 százalékkal emelkedik az áru-, és a személyi hitelek száma és összege is – mondta el Szánthó Péter, a Pénzcentrum rovatvezetője az InfoRádióban.

A karácsony előtti pár hét hagyományosan a legerősebb időszaka ezen hiteltermékeknek, az év utolsó egy-két hónapjában rendszerint 5-15 százalék közötti növekedés tapasztalható az előző hónapokhoz képest mind a szerződések számában, mind a hitelösszegekben – magyarázta Szánthó Péter. Hozzátette, vannak egyrészt a tudatosan előre tervezők, akik előre eldöntik, éppen milyen termékre, műszaki cikkre van szükségük, és vannak az impulzív, érzelmi alapon döntők.

Az utóbbi csoportnak szólnak az ünnepek környéki 0 százalékos hitelajánlatok is

– tette hozzá. Tavaly még egy átlagos személyi hitel hitelösszege 2,4 millió forint volt, idénre már bőven 3 millió forint felé emelkedett. Általános tendencia tehát, hogy az utóbbi hónapokban egyre bátrabban, egyre több személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok.

A magyar vásárlók 10-15 százaléka tervez egyébként valamilyen típusú kölcsönt felvenni – derült ki az utóbbi időszakban készült egyik felmérésből. Ez kifejezetten kapcsolódik a karácsonyi ajándékvásárláshoz, költekezéshez. A pénzügyi szektorból is „egyre több helyről lehet hallani”, hogy akár rekordköltekezés is lehet idén karácsonykor – ismertette a rovatvezető.

Igencsak változó, hogy milyen társadalmi rétegek veszik igénybe a hiteleket – emelte ki Szánthó Péter. Ez abban is látható, hogy a szabad felhasználású személyi kölcsönök maximális összegét 10 millió forintról 12-15 millió forintra emelték fel. Mára már a középosztálybeli, rendszeres jövedelemmel rendelkező fogyasztók is élnek ezekkel a lehetőségekkel, nem csak az alacsony jövedelmű háztartások.

Az áruhiteleknél, főleg a 0 százalékos és alacsonyabb THM-ű ajánlatoknál érdemes figyelni arra, hogy nincsenek-e rejtett költségek. Azt is fontos összehasonlítani, hogy mennyiért kínálják a termékeket hitellel, illetve hitel nélkül, mivel

a nulla százalékos hitelakcióban lehet, hogy drágább a termék

– hívta fel a figyelmet a rovatvezető. Akér 5-10 százalékos árkülönbség is előfordulhat.

Szánthó Péter hozzátette, az ilyen típusú nulla százalékos áruhitelek esetében a legnagyobb veszély a késve fizetés, ugyanis ilyen esetben a kedvezményes, vagy 0 százalékos THM rögtön át tud váltani egy magasabb kamatozású kölcsönre, tehát elveszik az összes kedvezmény.

A Pénzcentrum cikke hozzáteszi, ilyen esetben a késedelmes összegre akár kétszámjegyű kamatot is felszámíthatnak, illetve sok konstrukció esetében egy egyszeri, néhány ezer forintos díjat is beterhelnek.

A GKI 2025 szeptemberében végzett reprezentatív felmérése szerint a magyar háztartások 38,5 százaléka rendelkezik valamilyen hitellel. A 30-as éveikben járó személyek eladósodottsági aránya a legmagasabb, 55,8 százalékuknak van valamilyen hitele. A szakmunkás végzettségűek körében a legmagasabb a hitellel rendelkezők aránya, 44 százalékuk rendelkezik kölcsönszerződéssel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

