Lionel Messi argentin csapatkapitány lába a csapat dohai edzésén 2022. november 21-én. Argentína másnap Szaúd-Arábia ellen játszik a katari labdarúgó-világbajnokság C csoportjának első fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Sok dühöngő indiai nem így képzelte a nagy találkozást Lionel Messivel

Infostart / MTI

Kaotikus körülmények között kezdődött el Lionel Messi indiai turnéja: a kolkatai Salt Lake Stadionban tett látogatása alkalmával szurkolók egy csoportja csalódottsága miatt székeket szakított ki a helyéről és dobált a pályára

A nyolcszoros aranylabdás, argentin világbajnok labdarúgó, az Inter Miami támadója indiai körútja során a tervek szerint koncertekre, utánpótlás korú futballisták edzésére, valamint egy padel-tornára látogat el, és jótékonysági kezdeményezések beindításában vállal szerepet Kolkatában, Hyderabadban, Mumbaiban és Újdelhiben.

A helyi média beszámolója szerint Messi emberek szoros gyűrűjében körbesétált a stadionban, miközben integetett, majd húsz perc után távozott.

A drukkereket az bosszantotta fel, hogy fizettek a belépésért, de alig kaptak ezért valamit.

Egyikük úgy nyilatkozott, 12 ezer rúpiáért (43 ezer forint) vett jegyet, és még Messi arcát sem látta.

A székek mellett egyéb tárgyakat is a pályára hajigáltak szurkolók, s közülük páran a kerítésen is átmásztak.

Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam miniszterelnöke bocsánatot kért Messitől a rossz szervezés miatt, egyúttal vizsgálatot rendelt el.

Messi, aki 2011-ben az argentin válogatottal barátságos mérkőzést játszott a Salt Lake Stadionban, előzőleg virtuálisan közreműködött a városban felállított, 21 méter magas szobra leleplezésében.

labdarúgás

india

lionel messi

