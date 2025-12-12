Megújuló gyorsabb buszjárat indul Budapesten

A BKK közleménye szerint az új szolgáltatás célja, hogy a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül jussanak el a belvárosba, valamint a 3-as és a 4-es metróvonalhoz.

Az új 223E járat költséghatékony módon, vonzó közösségi közlekedési alternatívát kínál a külső kerületekben élők számára. A járatnak köszönhetően akár több mint 60 ezer délpesti és pesterzsébeti lakos juthat el a város központjába gyorsabban, kényelmesebben és kiszámíthatóbban – írták.

Azt írták, a fejlesztés keretében

a 223E jelzésű busz a Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig. A járat a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között. A társaság emellett új, kényelmesebb megállókat létesít a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton.

A járat hétköznapokon sűrűbben indul, csúcsidőben 4-6, napközben 10 percenként, továbbá az üzemideje is meghosszabbodik, így ezentúl hajnaltól késő estig, mindennap körülbelül 4.30-tól egészen 23.50-ig közlekedik majd - közölte a BKK.

A kommüniké szerint a jövőben több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhat a főváros más külső kerületeiből is, „egyszerű, kiszámítható és környezetkímélő közlekedési lehetőséget kínálva a budapestieknek”.