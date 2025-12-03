Világbajnokok is ajándékot csomagoltak a rászorulóknak

Az élelmiszercsomagok összeállításában december 3-án Katus Attila sportaerobik világbajnok, életmód-tanácsadó, Kucsera Gábor világbajnok magyar kajakozó, olimpikon, Tápai Szabina EHF kupa-győztes kézilabdázó, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő, Mezei Léda színésznő, valamint Péter Szabó Szilvia és Wolf Kati énekesnők is segítettek.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban kiemelte, hogy az adománycsomagok a következő időszakban az ország több pontjára, többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz érkeznek majd. A csomagokba a tartósélelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerültek, amelyeket a családok nem tudnak megengedni maguknak.

A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez. A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és rászorulókért végzett egész éves munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. A segélyszervezet idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését.