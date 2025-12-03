ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Iszak Eszter mûsorvezetõ (b), Regán Lili lemezlovas (b2) és Kardos Eszter színésznõ (b3) az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyûjtésének indításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. november 10-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Világbajnokok is ajándékot csomagoltak a rászorulóknak

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Ötszáz, tartósélelmiszerekből álló adománycsomag összeállítását kezdte meg önkéntesek segítségével a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az ajándékok karácsonyig eljussanak a rászoruló családokhoz - mondta el az InfoRádióban Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Az élelmiszercsomagok összeállításában december 3-án Katus Attila sportaerobik világbajnok, életmód-tanácsadó, Kucsera Gábor világbajnok magyar kajakozó, olimpikon, Tápai Szabina EHF kupa-győztes kézilabdázó, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő, Mezei Léda színésznő, valamint Péter Szabó Szilvia és Wolf Kati énekesnők is segítettek.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádióban kiemelte, hogy az adománycsomagok a következő időszakban az ország több pontjára, többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz érkeznek majd. A csomagokba a tartósélelmiszerek mellett olyan karácsonyi finomságok is kerültek, amelyeket a családok nem tudnak megengedni maguknak.

A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez. A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és rászorulókért végzett egész éves munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. A segélyszervezet idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését.

