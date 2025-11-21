ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Rimóczi László koronavírus-járványra utaló, védőmaszkot viselő csokimikulásai a cukrász lajosmizsei műhelyében 2020. november 9-én.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Vigyázat, csalnak a mikuláscsomagokkal

Infostart / MTI

Csalók telefonálnak a a Magyar Vöröskereszt nevében, pénzt kérnek arra hivatkozva, hogy mikuláscsomagokra gyűjtenek.

A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra – hívták fel a figyelmet.

Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak; Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.

Belföld

csalás

magyar vöröskereszt

mikulás

mikuláscsomag

