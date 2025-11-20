ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 20. csütörtök
Éjszakai fények esőben, ahogy egy járdán és úttesten visszatükröződnek.
Nyitókép: Pixabay

Új helyet kaptak a prostituáltak Miskolcon

Infostart / MTI

A miskolci közgyűlés új helyszínt jelölt ki a prostitúciós tevékenység számára türelmi zónának a Fonoda utcán, a Szinva-hídtól a József Attila utca irányába számított 80 méteres ponttól kezdődő 100 méteres járdaszakaszon - közölte az önkormányzat sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint az új türelmi zóna kijelölésének célja az, hogy helyreállítsák a közrendet és a lakosság védelmét. A 2021-ben kijelölt terület nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a prostitúció nem a

rendeletben meghatározott helyen, hanem a Selyemrét környékén jelent meg, komoly panaszokat és közbiztonsági problémákat okozva.

A városvezetés a rendőrséggel közösen jelölte ki az új, végleges és "szakmailag megalapozott" helyszínt. A város célja nem a tevékenység elfogadása, hanem annak ellenőrzött, biztonságos keretek közé terelése - írták.

Belföld

közgyűlés

prostitúció

miskolc

24 ÓRA
A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját. Így már hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják az itthoni ügyfelek – mondta el Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az InfoRádióban, hozzátéve, hogy még számos jogszabályi és pénzforgalmi változásra van szükség a Revolutnál.
A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi fióktelepét. Így már hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják az itthoni ügyfelek – mondta el Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az InfoRádióban.

A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions for Ukraine.

