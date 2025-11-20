Új helyet kaptak a prostituáltak Miskolcon

A tájékoztatás szerint az új türelmi zóna kijelölésének célja az, hogy helyreállítsák a közrendet és a lakosság védelmét. A 2021-ben kijelölt terület nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a prostitúció nem a

rendeletben meghatározott helyen, hanem a Selyemrét környékén jelent meg, komoly panaszokat és közbiztonsági problémákat okozva.

A városvezetés a rendőrséggel közösen jelölte ki az új, végleges és "szakmailag megalapozott" helyszínt. A város célja nem a tevékenység elfogadása, hanem annak ellenőrzött, biztonságos keretek közé terelése - írták.