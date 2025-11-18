ARÉNA - PODCASTOK
Mezítláb, meztelenül az utcán.
Nyitókép: Getty Images

Fényes nappal meztelenül sétált egy család Debrecenben, ördögűzésre készülhettek – videó

Infostart

A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt eljárást indított a szülők ellen, és a gyermekvédelmet is tájékoztatta a történtekről.

Fényes nappal anyaszült meztelenül sétált egy család Debrecen egyik utcájában a hétvégén. A házaspár öt év körüli gyermekén sem volt ruha – számolt be a történtekről az RTL Híradó.

Szombat délután készült az a videó, amelyen az látható, hogy kézen fogva meztelenül sétál egy család Debrecen egyik csendes városrészében, 10 fokban. Szemtanúk szerint egy közeli hotelből indultak el sétálni, majd amikor meglátták őket az utcán, többen is értesítették a rendőrséget és a mentőket.

Az RTL által megkérdezett gyermekpszichológus szerint a történtek akár súlyos zavart is okozhatnak a kislány erkölcsi fejlődésében.

Azt nem tudni pontosan, hogy a szülők miért így sétáltak mindenki szeme láttára a gyermekükkel, de a dehir.hu cikke szerint

a szülők arra készülhettek, hogy kiűzik a gyermekükből az ördögöt.

A portál birtokába került felvételen jól hallatszódik, hogy fennhangon azt mondja az édesanya: „űzd ki belőle, távozz tőle, sátán!”

A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt eljárást indított a szülők ellen, továbbá a gyermekvédelmet is tájékoztatta az esetről.

