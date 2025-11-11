Prostitúcióra való kényszíres és százmilliós pénzmosás – újabb gyanúsítás a Szőlő utcai ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetője ellen újabb, megalapozott gyanú vetődött fel. A nyomozás eddigi adatai alapján a volt igazgató és társa emberkereskedelem és kényszermunka bűntettét követte el: három hátrányos helyzetű személyt – kiszolgáltatottságukat kihasználva – prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, majd a megszerzett bevételt elvették tőlük.

A vádhatóság szerint a gyanúsítottak így legalább 108,6 millió forintot szereztek meg, és annak eredetét igyekeztek eltitkolni. A pénzből mintegy 49,3 millió forintot két budapesti ingatlan és két nagy értékű gépkocsi vásárlására fordítottak, amelyeket névleg a volt igazgató élettársa nevére írtak. A nő korábban – a kormányhivatal nyilvántartása szerint – szociálisan rászorultként szerepelt.

A maradék összeget mindennapi kiadásokra költötték, a volt igazgató pedig több mint 59 millió forintot készpénzben, illetve különböző bankszámlákon tartott, részben a lakásán, részben az intézmény irodájának páncélszekrényében.

Az ügyészség szerint a gyanúsított újabb ingatlant is tervezett volna vásárolni, szintén társa nevén, hogy ezzel is leplezze a pénz bűnös eredetét. Az üzletet azonban már nem tudta nyélbe ütni, mivel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozói elfogták és őrizetbe vették őket, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala a készpénzt, a bankszámlákon lévő összegeket, a járműveket, valamint az ingatlanokat is zár alá vette.

A volt igazgatót az eddig ismert vádakon – emberkereskedelem, kényszermunka, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználása – felül jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosással és pénzmosás vétségével is gyanúsítják.

Az ügyben eddig két gyanúsított van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa. Letartóztatásukat a nyomozási bíró legutóbb 2025. november 29-ig hosszabbította meg – idézi a közleményt az Index.