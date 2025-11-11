ARÉNA - PODCASTOK
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Prostitúcióra való kényszíres és százmilliós pénzmosás – újabb gyanúsítás a Szőlő utcai ügyben

Infostart

Újabb vádponttal bővült a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügye: a hatóságok szerint a férfi és társa több mint 100 millió forintnyi, prostitúcióból származó pénzt próbált tisztára mosni ingatlan- és autóvásárlásokon keresztül.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetője ellen újabb, megalapozott gyanú vetődött fel. A nyomozás eddigi adatai alapján a volt igazgató és társa emberkereskedelem és kényszermunka bűntettét követte el: három hátrányos helyzetű személyt – kiszolgáltatottságukat kihasználva – prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, majd a megszerzett bevételt elvették tőlük.

A vádhatóság szerint a gyanúsítottak így legalább 108,6 millió forintot szereztek meg, és annak eredetét igyekeztek eltitkolni. A pénzből mintegy 49,3 millió forintot két budapesti ingatlan és két nagy értékű gépkocsi vásárlására fordítottak, amelyeket névleg a volt igazgató élettársa nevére írtak. A nő korábban – a kormányhivatal nyilvántartása szerint – szociálisan rászorultként szerepelt.

A maradék összeget mindennapi kiadásokra költötték, a volt igazgató pedig több mint 59 millió forintot készpénzben, illetve különböző bankszámlákon tartott, részben a lakásán, részben az intézmény irodájának páncélszekrényében.

Az ügyészség szerint a gyanúsított újabb ingatlant is tervezett volna vásárolni, szintén társa nevén, hogy ezzel is leplezze a pénz bűnös eredetét. Az üzletet azonban már nem tudta nyélbe ütni, mivel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozói elfogták és őrizetbe vették őket, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala a készpénzt, a bankszámlákon lévő összegeket, a járműveket, valamint az ingatlanokat is zár alá vette.

A volt igazgatót az eddig ismert vádakon – emberkereskedelem, kényszermunka, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználása – felül jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosással és pénzmosás vétségével is gyanúsítják.

Az ügyben eddig két gyanúsított van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa. Letartóztatásukat a nyomozási bíró legutóbb 2025. november 29-ig hosszabbította meg – idézi a közleményt az Index.

Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is – árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. Beszélt a banki extraprofitadó emelésének lehetőségéről is és arról, hogy mikor nem marad mozgatható tartalék a költségvetésben.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
