Megmentette egy fuldokló diák életét egy hős tanárnő

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi november 6-án a tiszaföldvári Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Az alsósok étkezése közben ugyanis egy másodikos kislány hirtelen a torkához kapott, nem tudott levegőt venni, és láthatóan pánikba esett – írja a szoljon.hu. A többi gyerek is megijedt, de a felügyeletet ellátó tanárnő, Bella-Tajti Beatrix azonnal felismerte, hogy nagy a baj, és így a lány életét mentette meg.

A tanárnő nem habozott, és az elsősegélynyújtási protokollnak megfelelően gyors, határozott mozdulatokkal a gyermek lapockái közé ütött. Néhány másodperc után a kislány légútját elzáró falat kirepült, a gyermek levegőhöz jutott. A gyermek a gyors reagálásnak köszönhetően megmenekült, nem történt nagyobb baj.

Hozzá tartozik a történethez az az érdekesség, hogy a pedagógus mindössze 2 nappal korábban, november 4-én vett részt az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja és az Országos Mentőszolgálat közösen szervezett elsősegély-oktatásán. A képzés témája éppen a fulladással járó, légutat veszélyeztető állapotok felismerése és azonnali ellátása volt.

Némi ijedtséget leszámítva a kislány jól van, a szülők és az iskola is köszönetet mondott a tanárnőnek.