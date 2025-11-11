ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
WINCHESTER, ENGLAND - MARCH 9: Army recruits go through basic training at the Army Training Regiment on March 9, 2005 in Winchester, England. The House of Commons Defence Select Committee and the Adult Learning Inspectorate are due to release the results of their investigations into military training conditions in March 2005.
Nyitókép: Peter Macdiarmid/Getty Images

Két hétig tart Magyarországon a Moonstar – mutatjuk, mit kell tudni róla

Infostart

Több országból érkeztek tartalékosok az éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatra.

A hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison november 10. és 23 között tartják az éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatot, amelyen mintegy 150 magyar, lengyel és szlovák tartalékos katona vesz részt, míg Szlovéniából és Horvátországból megfigyelők érkeztek. A gyakorlat során összekovácsolják az alegységeket, felmérik a katonák felkészültségét és képességeiket, valamint más nemzetek eljárásaival ismerkednek meg. A katonák a veszélyes terepszakaszok leküzdését, valamint a körletfoglalás és a járőrbázis biztosításának eljárásait gyakorolják – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A feladatok része a lövészet is különböző fegyvernemekkel, a légi egészségügyi kiürítés (MEDEVAC), vagyis a sebesültek kimentése és evakuálása, továbbá a Carl Gustaf típusú gránátvető szakszerű alkalmazása is.

"A területvédelmi erőknél a nemzetközi együttműködés elengedhetetlen, mind műveleti, mind a támogatási feladatok végrehajtásában. A Magyar Honvédség területvédelmi rendszerének felépítése, beleértve a tartalékosok alkalmazását is, a térségünkben meghatározó példa. Eredményeink figyelemreméltóak, és nemzetközi szinten is elismerést váltanak ki – fogalmazott Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka.

A lengyel és szlovák tartalékos alegység már a megkezdett, több évre visszanyúló közös kiképzést folytatja, míg a szlovén és horvát megfigyelők a tartalékos rendszer felépítését és a tartalékosok területvédelemben betöltött magyar megközelítését ismerhetik meg – tette hozzá a dandártábornok.

Mint mondta, a tartalékos rendszer Magyarország védelmi képességének fontos pillére. A tartalékos katonák civil életük mellett aktívan hozzájárulnak az ország biztonságához. A gyakorlatok és kiképzések nemcsak a harcászati tudás elmélyítését szolgálják, hanem a közösségi összetartozást is erősítik.

A "Szeretem, Megvédem!" toborzókampánynak köszönhetően több mint 7000 új tartalékos katona csatlakozott tavaly nyár eleje óta a Magyar Honvédséghez, és bizonyítja elhivatottságát és felkészültségét különböző feladatokban, legutóbb az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton. Most pedig a Moonstar 2025 ad lehetőséget arra, hogy újabb, valósághű helyzetekben mutassák meg tudásukat és erejüket.

Két hétig tart Magyarországon a Moonstar – mutatjuk, mit kell tudni róla

honvédelmi minisztérium

tartalékosok

harcászati gyakorlat

moonstar

2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
