Cápaként lestek a rendőrök a gödi éjszakában a vasúti piros lámpán áthajtó autósra

A Hello Göd ír az esetről egy rendőrségi videó kapcsán. A nyilvánvaló szabálytalanság október 28-án, 17 óra 9 perckor történt a Göd, Pesti út-Mikszáth Kálmán utca kereszteződésében lévő vasúti átjáróban, egy, a VMRFK által elrendelt MÁV átjáró ellenőrzés keretében.

A gépkocsi vezetője figyelmen kívül hagyta a vasúti fényjelző készülék piros jelzését, és áthajtott az átjárón. A rendőrök azonnal felkattintották a megkülönböztető jelzést és az autós után eredetek.

Az ellenőrzés során megállapították, hogy az autós vezetői engedélyét a hatóság 2025. április 25-én visszavonta, mivel a sofőr nyilvántartott büntetőpontjainak száma elérte a 18-at.

A járművezetőt a rendőrök előállították, a tilos jelzésen való áthaladás miatt a helyszínen 100 ezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabtak.