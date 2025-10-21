ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.26
usd:
335.22
bux:
103424.15
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Enyhe idő lesz, de két kellemetlen meglepetés is érkezik

Infostart

Napos-felhős időre számíthatunk, de szerdán a szél, csütörtökön pedig az eső okozhat kellemetlen meglepetést.

Szerdán szakadozott felhőzet mellett a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap a HungaroMet előrejelzése szerint. Csak néhol fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Viszont jön az erősebb szél: a déli, délkeleti légáramlás többfelé megélénkül, néhol északnyugaton, nyugaton meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható,

azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Csütörtökön a nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok, de

csütörtökön késő délutántól, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső.

Kérdéses, hogy az október 23-i ünnepségekre hogyan hat mindez – de Budapesten jó eséllyel a délelőtti Békemenet, illetve a délutáni Nemzeti Menet felvonulóit várhatóan még nem mossa el az eső.

A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali 6, 12 fokról délutánra általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő csütörtökön.

Kezdőlap    Belföld    Enyhe idő lesz, de két kellemetlen meglepetés is érkezik

időjárás

szél

eső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szepesi Balázs: a rugalmasság a magyar cégek túlélésének záloga

Szepesi Balázs: a rugalmasság a magyar cégek túlélésének záloga

A magyar kis- és középvállalkozások többsége kettős szorításban él: a kereslet akadozik, a költségek nőttek, mégsem csüggednek. Az MCC friss, 2000 cég bevonásával készült kutatása szerint a hazai vállalkozók meglepően optimisták, rugalmasságuk és alkalmazkodóképességük pedig továbbra is gazdaságunk egyik legfontosabb tartópillére. Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője az InfoRádió Arénájában elemezte a magyar vállalkozások állapotát.
VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel volt a vég, de kijöttek belőle: jó hírt közölt az atlétikai szövetség

Közel volt a vég, de kijöttek belőle: jó hírt közölt az atlétikai szövetség

A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

A White House official said there were "no plans" for the two presidents to meet in the "immediate future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 18:25
Átépítés kezdődik – így jár majd a Gyermekvasút
2025. október 21. 18:01
E-rolleres tilalom: mit lép Prága után Budapest? Itt a válasz
×
×
×
×