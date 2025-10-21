Enyhe idő lesz, de két kellemetlen meglepetés is érkezik

Szerdán szakadozott felhőzet mellett a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap a HungaroMet előrejelzése szerint. Csak néhol fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Viszont jön az erősebb szél: a déli, délkeleti légáramlás többfelé megélénkül, néhol északnyugaton, nyugaton meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható,

azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Csütörtökön a nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól egy érkező hidegfront miatt nyugat felől beborul az ég. Késő délutánig elszórtan, főként a középső és keleti tájakon lehetnek záporok, de

csütörtökön késő délutántól, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső.

Kérdéses, hogy az október 23-i ünnepségekre hogyan hat mindez – de Budapesten jó eséllyel a délelőtti Békemenet, illetve a délutáni Nemzeti Menet felvonulóit várhatóan még nem mossa el az eső.

A déli, délnyugati, majd estétől az északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali 6, 12 fokról délutánra általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegység tágabb térségében pár fokkal hűvösebb maradhat az idő csütörtökön.