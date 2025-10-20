ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Gond van a Keleti pályaudvaron

Infostart / MTI

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani a Keleti pályaudvar vonatközlekedésében – közölte a Mávinform.

A biztosítóberendezés meghibásodása miatt hétfő kora délutántól változásokra kell számítani a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok forgalmában. A járatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul vissza, vagy késéssel indul. A Mávinform szerint a biztosítóberendezés meghibásodása miatt ideiglenesen - a hiba elhárításáig - kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a Keleti pályaudvaron.

A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak. A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.

A Mávinform a városon belüli közlekedésre a BKK járatait ajánlja, a vasúti jegyek érvényesek a BKK meghatározott járatain is.

