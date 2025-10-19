Tűz miatt összeomlott a győri vasútvonal, hétfőn se számítson semmi jóra

A vasúti forgalom helyreállításáig az utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, és vasárnap este pótlóbuszos átszállásra is számítaniuk kell - közölte a Mávinform.

A győri vasútállomáson a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki.

Forgalmi változások és korlátozások

Pótlóbuszok szállítják az embereket a Győrszentiván és Öttevény, a Győrszabadhegy és Győr, valamint az Ikrény és Győr közötti szakaszokon.

A Münchenből 17:29-kor Budapestre indult Railjet (RJX 261) csak Bécsig közlekedett, utasait pótlóbusz szállítja Hegyeshalomig.

A Keleti pályaudvarról 18:40-kor Bécsbe indult Lehár EuroCity (EC 340) csak Nagyszentjánosig közlekedett. A tovább utazók a Kálmán Imre EuroNight (EN 463) vonattal folytathatják útjukat.

A Keleti pályaudvarról 19:40-kor Bécsbe indult Railjet (RJX 266) csak Komáromig közlekedett. A tovább utazók szintén a Kálmán Imre EuroNight (EN 463) vonattal utazhatnak tovább.

A Déli pályaudvarról 18:25-kor Győrbe indult S10-es vonat (4918) csak Ácsig, a 19:25-kor induló S10-es vonat (4928) pedig csak Komáromig közlekedik.

A Győrből a Déli pályaudvarra induló S10-es vonatok közül a 20:38-kor induló (4931) csak Komáromtól, a 22:38-kor induló (4951) csak Ácstól közlekedik.

Hétfői korlátozás

A Bécsből 8:42-kor a Keleti pályaudvarra induló Semmelweis EuroCity (EC 141) vonat csak Hegyeshalomtól közlekedik hétfőn.

Vonatpótlók

A Keleti pályaudvarról 21:40-kor Győrbe induló G10-es vonat (9318) nem közlekedik. Helyette a menetrend szerint 21:13-kor induló, de jelentős késéssel közlekedő Scarbantia InterCity (IC 1998) vonat megáll az elmaradó G10-es vonat tervezett megállóhelyein is.

Az esetről a MÁV vezérigazgatója is posztolt.

Az érintett szakaszokon korábban a biztosítóberendezés meghibásodása lassította a közlekedést, a vasárnap esti tűz okozta kár súlyosbította a helyzetet.

A telex.hu olvasókat idézett, akik próbáltak vonattal közelekedni. Azt írják, hogy a vasárnapi legfrekventáltabb időszakban teljes összeomlást tapasztaltak. „Vonatok maradnak ki, én személyesen 1+ órás késéssel várakozok a vonaton Győr állomáson. A vonatra már áttereltek másik, kimaradt vonatokról is embereket, teljes a káosz". Más pedig arról írt, hogy a Railjet, az IC, a Regiojet is hosszú ideje parkol a vágányokon.

Egy harmadik olvasó szerint pótlóbuszt hirdettek Győr és Győr-Gyárváros közötti szakaszon, ami átszállította az éppen arra járó utasokat egy Gyárvárosban veszteglő szerelvényre, ami azelőtt 1,5 órával kellett volna, hogy beérjen. „Azt hittük, hogy ez a vonat fog továbbindulni, a vonat kijelzője szerint 20:00-kor, a bemondó szerint 20:10 körül. A vonat azóta sem indult el, a vonatvezető adott tájékoztatást: mivel »nincs áram« a szakaszon, előreláthatóan 1-2 órával később indulhat csak újra a vonatforgalom – ha addigra elhárítják a hibát”.