ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: gondosora.hu
Nyitókép: gondosora.hu

Rendkívüli hír - gondosórára lett szüksége a magyar sztárnak

Infostart

A Gondosóra 950 ezredik felhasználója Szűcs Judith énekes - jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-oldalán közzétett videóban.

Az idősek biztonsága és a családok nyugalma Magyarország kormánya számára az egyik legfontosabb cél, ezt segíti az ingyenes program - mondta Lantos Csaba, kiemelve, hogy a Gondosórával mindenki jól jár, hiszen az a felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad.

A magyar kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért, és megvédi a juttatásaikat, a Gondosóra program pedig jövőre is folytatódik, mert "a nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára" - fogalmazott.

Szűcs Judith arról beszélt a videóban, hogy számára az éneklés mindig is hobbi volt, munkájából fakadóan pedig sokat utazik, így rengeteg hatás éri, nemrégiben pedig cukorbeteg lett.

Elmondta, a Gondosóra programban azért vesz részt, mert a készülék segítségével nem kell félnie, izgulnia amiatt, hogy nem érkezik hozzá segítség. Felhívta a figyelmet arra, hogy a karon viselhető, ingyenesen igényelhető eszköz például egy elesés esetén is rögtön riasztja a diszpécsereket, akik szükség esetén küldik a mentőt.

A politikus arra biztatott minden érintettet, hogy regisztráljon a készülékért, illetve ha már van, aktiválja azt, mert a "Gondosóra segítség egy gombnyomással".

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli hír - gondosórára lett szüksége a magyar sztárnak

nyugdíjasok

gondosóra

szűcs judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rézdrótokon függő civilizáció: most minden a kábeleken múlik

Rézdrótokon függő civilizáció: most minden a kábeleken múlik
Minden, ami modern, rézzel kezdődik. Az elektromos autótól a mesterséges intelligenciáig. A bányák késnek, az ércek szegényebbek, a világ pedig egyre éhesebb az energiára, amit réz nélkül lehetetlen szállítani. Ez a fém lett az ipari forradalom új hőse. Nem látványos, de pótolhatatlan. Az árfolyam emelkedése így nem a piac szeszélye, hanem a civilizáció fizikai törvénye.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tanárok ezrei keresnek már 1 millió forintnál többet

Tanárok ezrei keresnek már 1 millió forintnál többet

A teljesítményarányos bérezéssel már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó

Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó

A Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate-America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 09:28
Áll a bál Vácon, vasárnapra hívták össze rendkívüli ülést
2025. október 19. 08:52
Fogós kérdést tettek fel Szijjártó Péternek
×
×
×
×