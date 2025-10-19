Már a vízimentőknek is négy évszakos a Balaton – megérkeztek a legfontosabb idei, hazai Baywatch-adatok

A korábbi évekhez képest nyugodtabb időszak van a vízimentők mögött: idén 450 vízmentő állt szolgálatba itthon, és csak a strandokon több mint 3700 esetet látott el. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke az InfoRádióban azt mondta, bár viszonylag „csendes” volt az idei szezon, ez nem jelenti azt, ne lett volna feladatuk bőven. Leginkább azt emelte ki, hogy állandósult a jelenlétük, illetve azt is komoly eredménynek tartja, hogy sok munkát, energiát belefektetve „kezd megértő fülekre találni” a prevenciós tevékenységük.

Bagyó Sándor azt tapasztalja, egyre többen megértik, hogy a vízben való biztonságos mozgás, közlekedés alapfeltétele a megfelelő felkészülés, aminek része a szükséges eszközök, biztonsági felszerelések beszerzése és használata. Mint fogalmazott, kikapcsolódás vagy sportolás közben „nem szabad túlvállalni magunkat a vízben”, és azt érzékeli, hogy erre egyre többen tudatosan odafigyelnek, amit egyébként a statisztikai adatok is alátámasztanak.

A korábbi évekhez képest idén kevesebb kritikus mentésük volt a vízimentőknek, akiknek a legtöbbször valamilyen sebet kell ellátniuk,

de a kisebb segítségnyújtásoktól kezdve egészen a rosszullétből adódó komolyabb beavatkozásokig sokféle feladat hárul rájuk az időjárástól függetlenül. Gyakran előfordul, hogy a strandolóknak allergiás problémájuk, rohamuk van, kardiális panaszaik vannak, vagy a vízi járművek hibásodnak meg. Bagyó Sándor úgy fogalmazott, széles skálán mozognak azok az esetek, amelyeknél adott esetben közbe kell avatkozniuk, de természetesen minden eshetőségre fel vannak készülve évről évre. Sokan meg szokták kérdezni a vízimentőktől, hogy mit csinálnak, ha véget ér a szezon, nos nem pihennek, készülnek a következő strandszezonra.

Eseményekben gazdag volt az idei szezon A magyar vízimentők az idei szezonban 56 esetben nyújtottak segítséget olyan bajbajutottaknak, akik magasabb szintű ellátásra szorultak. Összesen 57 strandon dolgoztak, 30 strandolót kellett kimenteni a vízből, három esetben kellett elkezdeni újraélesztést a magasabb szintű mentőegység kiérkezéséig. Mentőhajóik –köztük a két sürgősségi mentőhajó – 306 alkalommal futottak ki, és 127 embert mentettek ki, 39 esetben eszközmentés volt a feladatuk (műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása). A hajókon szolgáló egészségügyi személyzet 34-szer látott el beteget a vízen vagy a strandokon. Szárazföldi egységeik (esetkocsi és mentőtiszti autó) összesen 60 esetben futottak ki betegellátásához. Idén 15 nyílt vízi vagy szárazföldi rendezvényt biztosított a szolgálat, egyebek mellett a Balaton-átúszást, a Kékszalag vitorlásversenyt vagy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. Baleset-megelőzéssel, szemléletformálással foglalkozó prevenciós csapatuk 17 olyan programot tartott, amelyen gyerekek és felnőttek is elsajátíthatták az alapszintű újraélesztést és a biztonságos fürdőzés szabályait. Idén a VMSZ már tíz mentőmellényállványt állított fel balatoni strandokon és két kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermek mentőmellényeket és használni az adott strand területén. A VMSZ 2025-ben 11 nyílt vízi vízimentő tanfolyamot tartott, amelyeken 108 új vízimentő végzett sikeresen. Úszómester tanfolyamukon hatan, vízicsúszda-kezelő képzésükön 63-an tettek sikeres záróvizsgát. Búvárszolgálatukat 44 esetben kérték fel víz alatti keresésre, leggyakrabban tárgyak felkutatása és kiemelése volt a feladatuk. ( vizimentok.hu

Amikor beköszönt az ősz, főleg tervszerű karbantartások, nagyobb javítások zajlanak, ugyanis meglehetősen nagy a vízimentők gépjárműállománya, amibe nemcsak hajók, hanem különféle szárazföldi eszközök is tartoznak, több mint harminc eszközből áll a teljes géppark. Bagyó Sándor hozzátette:

mivel egyre inkább négy évszakossá válik a Balaton, és ősszel, télen is vannak rendezvények a tó környékén, a vízimentők sem pihennek, akad bőven tennivaló.

Az egyik legismertebb ilyen program a Tihany és Szántód közötti hideg vizes, jeges Balaton-átúszás, amelyen tavaly mintegy 150-en vettek részt. Nagyon sokan horgásznak a Balatonnál az őszi és a téli időszakban, illetve néhányan vitorláznak is, ha engedik az időjárási körülmények, rájuk is figyelniük kell a vízimentőknek.

A Balaton 2017 óta nem fagyott be, így a korcsolyázókon kívül más sportolni vágyó emberek előszeretettel látogatják a hidegebb időszakokban is. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata jelenleg készenléti ügyeletben van a Balaton keleti, középső és nyugati medencéjében, ahol bármikor lehet riasztani a vízimentőket. A mentőhajókat a BalatonHelp alkalmazáson keresztül vagy a +36 30 383 8383-as riasztási számon lehet elérni.

Bagyó Sándor elmondta: nagyon fontos, hogy az eszközeik naprakészek legyenek, de mindig bejön valamilyen újdonság vagy különlegesség, ami könnyebbé teheti a mentést. Ennek megfelelően

a következő időszakban szeretnék üzembe helyezni a Balaton első, tűzoltásra is alkalmas mentőhajóját.

A VMSZ annak idején nem véletlenül tette hozzá a megnevezéséhez az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevet, hiszen az alapkiképzéseikben vannak tűzoltási feladatok, illetve az alapfelszerelések között is vannak tűzoltásra alkalmas eszközök. Bagyó Sándor szerint az lenne az ideális, ha vegyes hajóik lennének, amelyek vízi mentésekre és tűzoltásra egyaránt használhatók.