2030-ig, öt évre titkosították Orbán Viktor külföldi útjainak adatait - a nap hírei

Hétfő hajnalban engedi szabadon a Hamász az izraeli túszokat – írja a Skynews. A tűzszüneti megállapodás aláírását követő 72 órán belül köteles szabadon bocsátani az iszlamista szervezet az életben lévő túszokat, ez a határidő hétfő délelőtt jár le. Úgy tudni, hogy a terrorszervezet 48 túszt tart fogva, akik közül 20-an lehetnek életben. Az izraeli kormány szóvivője arra számít, hogy őket egyszerre adják majd át a Vöröskeresztnek. A szabadon engedett túszokat először Gáza Izrael által ellenőrzött területére szállítják, innen pedig továbbküldik őket Dél-Izraelbe, ahol egyesítik őket a családjaikkal.

Az Egyesült Államok katonái a gázai tűzszünet felügyeletéért lesznek felelősek, de nem lépnek háborús területre a Gázai övezetben - közölte az amerikai alelnök. J.D. Vance kiemelte, hogy a Gázai övezeten belül Indonézia és egyéb muszlim többségű országok egységei tartózkodnak majd és látnak el békefenntartó feladatokat. A Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatban azt mondta, hogy annak anyagi forrásait jórészt az Öböl menti arab államok biztosíthatják, kisebb részben Izrael, míg az Egyesült Államok partnerként működik majd közre.

Az Európai Tanács elnöke, az ENSZ-főtitkár és a brit miniszterelnök is részt vesz az október 13-án az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezendő békecsúcson. A csúcstalálkozón a Gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáját tartják, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza.

Izraelben mintegy kétezer áldozata van a kétéves gázai háborúnak az izraeli hadsereg korábbi jelentései szerint. A halottak közül 393-an nők, 11-en tízévesnél fiatalabb gyerekek voltak. A Hamász terrorszervezet két évvel ezelőtti mészárlása volt a legtöbb zsidó áldozatot követelő támadás a holokauszt óta. Aznap 1120 izraeli civil és katona halt meg, 804 férfi és 316 nő. A Palesztin áldozatok száma meghaladja a 64 ezret.

Áradások és földcsuszamlások sújtják Mexikót, az elmúlt napokban 41-en meghaltak, 27-en eltűntek. A közbiztonsági minisztérium közlése szerint 5 államban 117 várost és falut érintenek a heves esőzések, ezekben több tízezer ház megrongálódott.

A Moszkvára helyezett nyomás fenntartásával a nemzetközi közösség képes lenne a közel-keleti békefolyamattal párhuzamosan Európában is garantálni a tartós béke megteremtését az ukrán elnök szerint. Volodimir Zelenszkij az X-en arról írt, hogy a szankciókat, a vámokat és az orosz olaj vásárlóival szembeni közös fellépést mind napirenden kell tartani. Az ukrán légierő vasárnap reggel több mint száz újabb orosz dróntámadásról adott hírt.

Összecsapások törtek ki az afganisztáni-pakisztáni határon. Az afgán hadsereg rövid időre pakisztáni őrhelyeket foglalt el a határon és 58 pakisztáni katonát megölt megtorlásul a Kabul ellen az elmúlt héten végrehajtott pakisztáni légicsapásáért. Az afgán védelmi minisztérium szóvivője arról tájékoztatott, hogy szombat éjfélkor befejezték a műveleteket. A pakisztáni hadsereg közleményében arról tájékoztatott, hogy több mint 200 tálibbal és a tálibokhoz köthető terroristával végzett a határ mentén kitört összecsapásokban.

2030-ig, öt évre titkosították Orbán Viktor külföldi útjainak adatait – írja a Telex. A portál közérdekű adatigénylést adott be a Miniszterelnöki Kabinetirodának a kormányfő augusztusi, horvátországi repülő útja kapcsán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda válaszában egy friss jogszabálymódosításra hivatkozva elutasította a kérést. A törvénymódosításról tavaly decemberben szavazott a parlament, a külképviseletekről és külszolgálatról szóló jogszabály külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítja a védett személyek külföldi útjainak adatait. Védett személynek számít a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész.

Az agrárminiszter szerint az agrár adócsökkentéssel, újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról. Nagy István a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében elmondta: könnyebbséget jelent majd többek között, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 5 százalékos áfakulcsot kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is, és további segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Kiemelte azt is, hogy a borászoknak a habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be.

Kettős magyar győzelemmel és részvételi rekorddal zárult a 40. Budapest Maraton. A klasszikus távon a férfiaknál Vásárhelyi Máté, a nőknél Nyikos Viktória szakította át elsőként a célszalagot. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a két napos eseményre több mint 40 ezer 800 futó nevezett a különböző távokra. A világ 119 országából érkeztek futók Budapestre.