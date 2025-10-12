ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

2030-ig, öt évre titkosították Orbán Viktor külföldi útjainak adatait - a nap hírei

InfoRádió

Hétfő hajnalban engedi szabadon a Hamász az izraeli túszokat. További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók

Hétfő hajnalban engedi szabadon a Hamász az izraeli túszokat – írja a Skynews. A tűzszüneti megállapodás aláírását követő 72 órán belül köteles szabadon bocsátani az iszlamista szervezet az életben lévő túszokat, ez a határidő hétfő délelőtt jár le. Úgy tudni, hogy a terrorszervezet 48 túszt tart fogva, akik közül 20-an lehetnek életben. Az izraeli kormány szóvivője arra számít, hogy őket egyszerre adják majd át a Vöröskeresztnek. A szabadon engedett túszokat először Gáza Izrael által ellenőrzött területére szállítják, innen pedig továbbküldik őket Dél-Izraelbe, ahol egyesítik őket a családjaikkal.

Az Egyesült Államok katonái a gázai tűzszünet felügyeletéért lesznek felelősek, de nem lépnek háborús területre a Gázai övezetben - közölte az amerikai alelnök. J.D. Vance kiemelte, hogy a Gázai övezeten belül Indonézia és egyéb muszlim többségű országok egységei tartózkodnak majd és látnak el békefenntartó feladatokat. A Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatban azt mondta, hogy annak anyagi forrásait jórészt az Öböl menti arab államok biztosíthatják, kisebb részben Izrael, míg az Egyesült Államok partnerként működik majd közre.

Az Európai Tanács elnöke, az ENSZ-főtitkár és a brit miniszterelnök is részt vesz az október 13-án az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezendő békecsúcson. A csúcstalálkozón a Gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáját tartják, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza.

Izraelben mintegy kétezer áldozata van a kétéves gázai háborúnak az izraeli hadsereg korábbi jelentései szerint. A halottak közül 393-an nők, 11-en tízévesnél fiatalabb gyerekek voltak. A Hamász terrorszervezet két évvel ezelőtti mészárlása volt a legtöbb zsidó áldozatot követelő támadás a holokauszt óta. Aznap 1120 izraeli civil és katona halt meg, 804 férfi és 316 nő. A Palesztin áldozatok száma meghaladja a 64 ezret.

Áradások és földcsuszamlások sújtják Mexikót, az elmúlt napokban 41-en meghaltak, 27-en eltűntek. A közbiztonsági minisztérium közlése szerint 5 államban 117 várost és falut érintenek a heves esőzések, ezekben több tízezer ház megrongálódott.

A Moszkvára helyezett nyomás fenntartásával a nemzetközi közösség képes lenne a közel-keleti békefolyamattal párhuzamosan Európában is garantálni a tartós béke megteremtését az ukrán elnök szerint. Volodimir Zelenszkij az X-en arról írt, hogy a szankciókat, a vámokat és az orosz olaj vásárlóival szembeni közös fellépést mind napirenden kell tartani. Az ukrán légierő vasárnap reggel több mint száz újabb orosz dróntámadásról adott hírt.

Összecsapások törtek ki az afganisztáni-pakisztáni határon. Az afgán hadsereg rövid időre pakisztáni őrhelyeket foglalt el a határon és 58 pakisztáni katonát megölt megtorlásul a Kabul ellen az elmúlt héten végrehajtott pakisztáni légicsapásáért. Az afgán védelmi minisztérium szóvivője arról tájékoztatott, hogy szombat éjfélkor befejezték a műveleteket. A pakisztáni hadsereg közleményében arról tájékoztatott, hogy több mint 200 tálibbal és a tálibokhoz köthető terroristával végzett a határ mentén kitört összecsapásokban.

2030-ig, öt évre titkosították Orbán Viktor külföldi útjainak adatait – írja a Telex. A portál közérdekű adatigénylést adott be a Miniszterelnöki Kabinetirodának a kormányfő augusztusi, horvátországi repülő útja kapcsán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda válaszában egy friss jogszabálymódosításra hivatkozva elutasította a kérést. A törvénymódosításról tavaly decemberben szavazott a parlament, a külképviseletekről és külszolgálatról szóló jogszabály külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítja a védett személyek külföldi útjainak adatait. Védett személynek számít a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész.

Az agrárminiszter szerint az agrár adócsökkentéssel, újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról. Nagy István a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében elmondta: könnyebbséget jelent majd többek között, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 5 százalékos áfakulcsot kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is, és további segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Kiemelte azt is, hogy a borászoknak a habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be.

Kettős magyar győzelemmel és részvételi rekorddal zárult a 40. Budapest Maraton. A klasszikus távon a férfiaknál Vásárhelyi Máté, a nőknél Nyikos Viktória szakította át elsőként a célszalagot. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a két napos eseményre több mint 40 ezer 800 futó nevezett a különböző távokra. A világ 119 országából érkeztek futók Budapestre.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    2030-ig, öt évre titkosították Orbán Viktor külföldi útjainak adatait - a nap hírei

orbán viktor

a nap hírei

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé

Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé
Az elmúlt évtizedben Szíriából elmenekülő emberek már nincsenek életveszélyben szülőhazájukban, ezért el kell kezdeni megszervezi a hazatérésüket. Az európai kormányok sorra zárják a kapuikat és azon az állásponton vannak, hogy Szíria már biztonságos ország – mondta el az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint „nagyon pozitív és eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai légvédelmi rendszerek megerősítésének lehetőségeiről, valamint a támogatás biztosítására kidolgozott konkrét megállapodásokról.
 

Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Egy viszonylag csendesebb időszak után Dobald Trump újra magához ragadta a kezdeményezést, és kénye kedve szerint mozgatja a világ tőkepiacait. Pénteken még eset minden, mint a kő, vasárnap viszont jött a fordulat. Szép előjelek hétfőre. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál fagyokkal rúgja ránk az ajtót a tél: visszatérnek az éjszakai fagyok

Brutál fagyokkal rúgja ránk az ajtót a tél: visszatérnek az éjszakai fagyok

Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clashes erupt between Hamas forces and armed clan members in Gaza City

Clashes erupt between Hamas forces and armed clan members in Gaza City

It comes as Israel waits for Hamas to release the hostages ahead of Monday's deadline, PM Netanyahu says "tomorrow is the beginning of a new path".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 21:02
Elbukott a képviselők lázadása, a régi polgármesterre szavaztak a kiskunfélegyháziak
2025. október 12. 20:56
Videón az Egerben felborult mentőautó, egy mentős is megsérült
×
×
×
×