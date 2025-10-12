ARÉNA - PODCASTOK
Izraeli harckocsizók a Gázai övezet határkerítésénél, Dél-Izraelben 2025. október 11-én. Az elõzõ napon az izraeli kormány jóváhagyta a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátásáról és a palesztin övezetben végzett hadmûvelet befejezésérõl szóló megállapodást.
Nyitókép: Ariel Schalit

A gázai háború izraeli veszteségei, egy 14 órás csecsemő is meghalt

Infostart / MTI

Izraelben mintegy kétezren haltak meg a két évig tartó gázai háborúban, amelyet az iszlamista Hamász terrorszervezet 2023. október 7-i támadása indított el - közölte a ynet izraeli hírportál az izraeli hadsereg korábbi jelentései alapján készített összesítésében.

A gázai háború legfiatalabb áldozata egy 14 órás csecsemő, a legidősebb pedig egy 95 éves asszony volt. A halottak közül 393-an nők, 11-en tízévesnél fiatalabb gyerekek voltak.

A kétezredik halott Smuel Gad Rahamim tartalékos katona volt, aki október elején Hán-Júnisznál, a Gázai övezet déli részén, egy kézigránát robbanásában életveszélyesen megsérült, és szombaton jelentették be a halálát.

Az iszlamista Hamász terrorszervezet 2023. október 7-i mészárlása volt a legtöbb zsidó áldozatot követelő támadás a holokauszt óta. Aznap és a mészárlást követő harcokban 1120 izraeli civil és katona halt meg, 804 férfi és 316 nő. Rajtuk kívül meggyilkoltak 86 túszt, a legtöbbjüket még azon a szombaton.

A halottak között 915-en katonák voltak,

43-an civil települések készenléti egységeiben harcoló önkéntesek. Száz rendőr és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat kilenc dolgozója is életét vesztette.

Hét fronton harcolt Izrael, de a legfőbb színtér a Gázai övezet és környéke volt, ahol 1733-an haltak meg, 25-en közülük rakétatámadásokban. A Hezbollah ellen 134, Ciszjordániában 24, az Irán elleni háborúban 34 izraeli vesztette életét.

A Hezbollah rakétái 54 izraelit öltek meg, tizenhatan pedig Libanonból érkező drónok miatt haltak meg. A halottak közül 1137-en 18 és 30 év között, ezen belül 616-an 18-22, 521-en 23-30 évesek voltak.

Családi dráma

A legfiatalabb áldozat Naáma Abu Rasid volt, akinek édesanyját október 7-én haslövés érte terhessége kilencedik hónapjában. Császármetszéssel világra hozták a kisbabát, aki tizennégy óráig élt. Az anya túlélte a sebesülést, és egy évvel később ugyanabban a kórházban életet adott egy újabb gyermeknek.

Ravid Haim Gaz 15 napos csecsemőként halt meg édesanyjával együtt egy október 7-i lövöldözésben, Kfir Bibaszt pedig kilenc hónaposan rabolták el túsznak a Gázai övezetbe négyéves bátyjával, Ariellel és anyjukkal együtt, ahol holttesteik tanúsága szerint egy-két hónappal később fogva tartóik végeztek velük.

A harcokban az izraeli hadsereg hat ezredese is életét vesztette, és hét elesett katona még csak 18 éves volt. Négyen viszont már betöltötték a kilencvenet, amikor az október 7-i mészárlásban vagy egy iráni rakétával megölték őket.

Kezdőlap    Külföld    A gázai háború izraeli veszteségei, egy 14 órás csecsemő is meghalt

halott

hamász-izrael-konfliktus

gázai háború

